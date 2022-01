La JS Bordj Ménaïel large vainqueur contre le MC El-Eulma (5-0), samedi pour le compte de la 13e journée de Ligue 2 de football, a conforté sa place de leader du groupe Centre-Est, alors que le RC Kouba battu par le MC Saida (1-0), a vu son avance se réduire en tête du groupe Centre-Ouest, suite aux victoires de ses poursuivants directs. Décrochant un 3e succès de rang, la JS Bordj Ménaïel (1ère - 31 pts) a porté son avance à 6 points sur ses poursuivants, à savoir, l'USM Annaba (2e - 25 pts) accrochée à domicile par le MO Constantine (1-1) et l'USM Khenchela (3e - 24 pts) tenue en échec par le CA Batna sur le même score. Les Coquelicots qui accueilleront l'AS Aïn M'lila lors de la prochaine journée, sont en bonne voie pour décrocher le titre honorifique de champion d'hiver. Dans une journée marquée par 5 matchs nuls, le NRB Teleghama logé au 4e rang avec le CAB, s'est également neutralisé avec l'IRB Ouargla (1-1), qui occupe la 13e place avec 13 points. De son côté, la JSM Skikda (6e - 21 pts) a enchaîné avec une nouvelle victoire en dominant le JSM Béjaïa (4-1) et se rapproche du podium à deux journées de la fin de la phase aller. Autre équipe qui revient en forme, l'US Chaouïa qui s'est imposée devant la lanterne rouge CA Bordj Bou Arréridj (2-0), mais reste scotchée à la 7e place avec 20 points. Dans les autres rencontres du groupe Centre-Est, l'AS Aïn M'lila a fait match nul face au MO Béjaïa (0-0), de même que HAMR Annaba face à l'IB Lakhdaria (2-2). Dans le groupe Centre-Ouest, le RC Kouba (1er - 31 pts) a concédé la 2e défaite de la saison en s'inclinant face au MC Saida (1-0), qui enchaîne avec une 4e victoire consécutive, réduisant son retard sur le podium avec 23 points et un match retard face à l'ASM Oran. Les dauphins du RCK, le CR Témouchent et le MC El Bayadh (26 pts), vainqueurs respectivement devant l'USMM Hadjout (3-0) et le CRB Aïn Oussera (4-0), ont profité de la défaite du Raed pour réduire leur retard en tête du classement. De son côté, le MCB Oued Sly (4e - 23 pts) a renoué avec le succès après sa défaite, lors de la précédente journée face au RCK, en allant s'imposer du côté de la Mitidja devant le WA Boufarik (2-1). La surprise de cette journée est venue du SKAF El-Khemis (15e - 7pts), qui a décroché son 2e succès de la saison, en battant 2 à 0, le GC Mascara (6e - 20pts). Dans le bas du classement, l'USM Harrach a dominé l'USM Bel-Abbès (2-0), alors que la JSM Tiaret s'est largement imposée devant la lanterne rouge le SC Aïn Defla (4-0). La 14e journée du Championnat de la Ligue 2 de football se déroulera vendredi prochain (14 janvier), selon le programme publié par la Ligue nationale de football amateur (LNFA).