Il reste une douzaine de matchs de championnat et l'arbitrage est toujours mis à l'index par des responsables des clubs, des joueurs et des entraîneurs. Le dernier en date est venu de Béchar, de la part du club de la JS Saoura. En effet, dans une publication sur sa page officielle Facebook, la direction du club écrit: «Depuis la nomination de l'ancien arbitre Bichari, à la tête de la commission fédérale d'arbitrage, l'équipe de la JS Saoura a rencontré de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne les penaltys que les arbitres de la première ligue professionnelle ont négligé, surtout lorsqu'ils sont en faveur de la Saoura.» Le communiqué de la JSS précise en outre que devant cet état de fait «le supporter du club reste étonné de voir à quel point des penaltys imaginaires et étonnants ont été accordés à certaines équipes aux yeux de tout le monde, ce qui soulève beaucoup de questions». Et justement, la direction du club de la Saoura questionne explicitement: «Y a-t-il un vieux compte à régler entre Bichari et Zerouati (président de la JSS, Ndlr)? Ou encore entre Bichari avec la JSS?», conclut le communiqué.

Et toujours dans ce cas de l'arbitrage dans le championnat professionnel algérien, il est très important de souligner que pas plus tard que lundi dernier, la commission centrale d'arbitrage a désigné l'arbitre Mial pour officier le derby entre le MC Alger et le Paradou qui se déroulait, hier. Ce qui veut dire que le trio initialement désigné a bel et bien été changé. Ce qui explique pourquoi c'est le trio Bendjehane, Zerhouni et Araf qui a été finalement désigné pour officier cette rencontre. Et cela s'est passé, à la suite de la demande de la direction du Paradou. Côté, MC Alger, on n'a pas du tout caché son inquiétude après cette nouvelle désignation. Et là, il est tout aussi important de signaler que d'autres clubs risquent de faire les mêmes demandes lors des prochains matchs et cela risque de perturber aussi bien l'environnement des clubs que celui des arbitres. Car, les faire changer, laisse planer de véritables doutes sur leur intégrité...

Cela se passe une cinquantaine de jours exactement après la désignation des nouveaux membres de la commission fédérale d'arbitrage (CFA), par le nouveau président de la FAF, Charaf-Eddine Amara. En effet, c'est le 3 mai dernier que cette désignation s'est faite à l'issue d'une réunion de travail, tenue entre le président de la FAF et le docteur Mohamed Bichari, vice-président de la commission fédérale d'arbitrage (CFA).

«En sa qualité de président également de la CFA, en attendant l'amendement des statuts de la FAF vu que les statuts actuels ne permettent pas la désignation d'un président en dehors des membres du Bureau fédéral, Charaf-Eddine Amara, a procédé, en concertation avec le docteur Bichari, à la désignation des membres de cette structure, en attendant celle des sous-commissions», avait alors précisé la FAF dans un communiqué.

La désignation des nouveaux membres de la CFA, s'est déroulée à l'issue de l'atelier-briefing sur l'intégrité, organisé par le Département Intégrité de l'instance fédérale.