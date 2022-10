L'ES Mostaganem et le SC Mecheria, vainqueurs respectivement devant le MC Saïda (2-0) et WA Boufarik (1-0), ont consolidé leur position en tête du Groupe centre-ouest de la Ligue 2 amateur de football, à l'issue de la 4e journée disputée vendredi, alors que l'AS Khroub, leader du Groupe centre-est, a été accrochée par le NRB Teleghma (1-1). Dans la poule centre-ouest, les nouveaux promus, l'ES Mostaganem et le SC Mecheria, réalisent un sans-faute en enchaînant un quatrième succès consécutif, qui leur permet de conforter leur place de coleaders avec 12 points au compteur. Derrière le duo de tête, la JSM Tiaret (3e - 10 pts) s'est imposée contre l'ASM Oran (1-0) et reste devant le CR Témouchent et MCB Oued Sly (4e - 9 pts), larges vainqueurs respectivement du SKAF Khemis Miliana (3-1) et du RC Kouba (5-2). Dans le milieu de tableau, l'ES Ben Aknoun (6e - 7 pts) s'est imposée (3-1) devant le GC Mascara (7e - 6 pts), alors que le WA Tlemcen, également septième, a battu petitement le RC Relizane où rien ne va plus (1-0). Dans le duel des «mal classés», les deux anciens pensionnaires de Ligue 1, le NA Hussein Dey et l'O Médéa se sont quittés sur un score de parité (0-0) et restent coincés dans le bas du classement avec deux petits points. Dans le Groupe centre-est, l'AS Khroub (8 points) accrochée en déplacement par NRB Teleghma (1-1), a été rejoint en tête du classement par l'US Souf et l'E Sour-Ghozlane, vainqueurs en déplacement contre l'AS Aïn M'lila (1-0) et le MO Constantine (3-2).

De son côté, l'USM Annaba a enchaîné un deuxième match nul face à l'IRB Ouargla (2-2) et glisse au quatrième rang à une longueur du trio de tête, de même que le CA Batna tenu en échec à domicile par HAMR Annaba (0-0). Cinquièmes ex aequo avec l'USMAn, le MC El Eulma et la JS Bordj Menaïel ont également fait match nul face à deux équipes du bas de classement, l'IB Khemis El Khechna et l'US Chaouïa sur le même score (1-1).

Cette quatrième journée de Ligue 2, a été marquée par la première victoire de la saison de l'USM El-Harrach devant la JSM Skikda (4-0). Ce succès permet aux Harrachis de sortir de la zone rouge à égalité avec le NRBT désormais10e avec cinq points.