Incroyable scénario au Camp Nou. Rejoint au score en un rien de temps après avoir longtemps mené 2-0, le Barça a arraché un court mais précieux succès (3-2) face à Elche, lors de la 18e journée de Liga. Un scénario qui en dit long sur la situation dont a hérité Xavi, lors de son intronisation. Piteusement éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des Champions, le Barça relève enfin la tête en championnat, après avoir concédé un nul (2-2) contre Osasuna en Navarre. Les carences défensives de cette équipe demeurent, mais les motifs d'espoir sont eux aussi bien réels, essentiellement portés par une génération dorée. Xavi promettait que le fiasco de la Ligue des Champions serait le point de départ d'une nouvelle étape pour l'équipe dont il a pris la direction en cette fin d'année. Une nouvelle ère allait s'ouvrir sur les cendres d'une élimination précoce et fâcheuse de la reine des compétitions européennes. Et les premiers motifs d'espoirs sont apparus presque aussitôt après l'énième claque reçue face au Bayern Munich. Xavi n'avait alors pas beaucoup de certitudes sur la suite, si ce n'est celle de compter dans les rangs du club une poignée de jeunes joueurs pétris de talent. Dès sa prise de fonction, Xavi, qui n'a jamais caché son attachement pour la philosophie et l'ADN du Barça, n'a pas hésité à lancer les joueurs formés à la Masia. Et ceux-ci le lui rendent plutôt bien depuis sa signature.

La réception d'Elche, candidat au maintien, n'a pas échappé à ce constat. Xavi peut se prendre à rêver d'une période plus faste pour son club de coeur devant la nouvelle brillante prestation des jeunes pépites formées au club. Insouciante, la jeunesse barcelonaise a permis au Barça de réaliser le break très tôt dans la partie, grâce à Jutgla (16e) et Gavi (19e), lesquels ont inscrit à cette occasion leur 1er but pour le Barça. Si les 2 buts encaissés coup sur coup, lorsque le Barça, qui n'avait pas tremblé une seule fois, s'est fait reprendre en 2 minutes, ternissent quelque peu la note globale, ces deux réalisations n'occultent pas pour autant la forte impression laissée par les jeunes du Barça. Une jeunesse emmenée par un génial Gavi, buteur, passeur, à l'origine de toutes les occasions dangereuses, et logiquement désigné homme du match. Tous n'ont pas eu la même influence sur le match, mais ils ont en revanche montré beaucoup de personnalité sur le terrain, inspiré par le coaching et les aspirations de leur entraîneur. Une fois le 3e but inscrit (85e), les Barcelonais auraient pu être tentés de gérer le match, mais ils n'ont jamais cessé d'attaquer, fidèle à l'ADN historique du Barça. Tout n'est pas réglé loin de là, mais ce jour de décembre pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire moderne du FC Barcelone.