La 23e journée de Ligue 2, disputée samedi après-midi, a été marquée par un statu quo quasi général, à l'Est comme à l'Ouest, avec l'USM Khenchela et le CR Témouchent toujours aux commandes. Déjà à la tête de leurs groupes respectifs à l'issue de la précédente journée, l'USMK et le CRT ont poursuivi leurs belles séries en s'imposant contre respectivement la JSM Skikda (4-0), et le SKAF El Khemis (1-0). Derrière Khenchela, la JS Bordj Ménaïel a conservé sa place de dauphin, en ramenant une victoire difficile de son court déplacement chez la lanterne rouge, l'IB Lakhdaria (1-2), au moment où l'USM Annaba (3e) s'est lourdement inclinée chez l'IRB Ouargla (0-3) confirmant son passage à vide. Dans le groupe centre-ouest, le CR Témouchent s'est emparé seul de la tête du classement à la faveur de son succès aux forceps contre le SKAF El Khemis (1-0), profitant du faux pas de son ex-coleader le MC El Bayadh tenu en échec par le MCB Oued Sly (1-1). De son côté, le RC Kouba (3e) a signé un large succès à domicile contre l'USMM Hadjout, conservant ainsi toutes ses chances d'accession en Ligue 1 à sept journées de l'épilogue. Le derby algérois ES Ben Aknoun-USM El Harrach est tourné à l'avantage du club local, l'ayant emporté (1-0) au stade El Mokrani. Une précieuse victoire pour l'Étoile, car elle lui permet de se hisser à la 6e place du classement général, avec 32 points, soit devant son adversaire du jour, qui reste scotché à sa 9e place, avec 30 unités au compteur. L'ASM Oran en déplacement chez la lanterne rouge du groupe centre-ouest, le SC Aïn Defla, a ramené une belle victoire (3-1), grâce à laquelle il remonte à la 12e place, avec 28 points, au moment où le carton du jour est à mettre à l'actif de la JSM Tiaret, ayant atomisé l'USM Bel Abbès (4-0) au stade Kaïd Ahmed. Autres victoires importantes lors de cette 23e journée, celles du MO Constantine et de l'US Chaouïa, dans le groupe centre-est, respectivement chez l'AS Aïn M'lila et HAMRA Annaba sur le même score (0-1). Grâce à ces succès, le MOC est désormais 9e avec 28 points, alors que l'USC remonte à la 6e place du classement général, avec 34 points. De leur côté, le NRB Teleghma et le CA Batna ont ramené des nuls (2-2) et (1-1) de leurs déplacement respectifs chez le MO Béjaïa et le MC El Eulma, au moment où la JSM Béjaïa s'est contentée d'un nul (1-1) chez l'avant-dernier, le CA Bordj Bou Arréridj.