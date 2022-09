Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a indiqué que la rencontre remportée par ses poulains face à la sélection nationale de la Guinée (1-0) «n'a pas été facile». S'exprimant à l'issue du match, il a affirmé que «la Guinée est plus solide que le Cameroun», soulignant qu'«historiquement, nous trouvions des difficultés quant à vaincre la Guinée». Selon Belmadi, «le fait d'avoir opéré par plusieurs changements pour donner la chance à l'ensemble des joueurs en guise des préparatifs pour les prochaines rencontres n'a pas permis à l'équipe de montrer le vrai visage auquel nous étions habitués». Il a ajouté: «Nous sommes satisfaits du rendement des joueurs», rappelant qu'il ne «faut pas oublier que nous avons affronté une grande équipe et nous avons réussi à avancer en créant le danger devant les filets de nos adversaires». Décortiquant l'ensemble de la partie, notamment dans son plan lié aux individualités, le sélectionneur national a relevé «des points positifs». Il s'agit, selon Belmadi du «rendement du milieu de terrain, Bentaleb, en plus du défenseur Tougaï». Par ailleurs, il n'a pas jugé utile d'aller loin dans le cas de l'attaquant Andy Delort, expliquant que celui-ci «n'a pas été récepteur de plus de balles». Il a ajouté que «cela a facilité la tâche à Slimani qui a été efficace». «Sa (Delort) longue absence de l'Équipe nationale a influé sur son rendement», a-t-il expliqué. D'autant plus, a-t-il fait savoir, que «nous avons affronté des défenseurs à ne pas négliger, en plus du fait qu'ils jouent dans des clubs européens importants». «Je suis confiant qu'il marquera des buts dans le proche avenir», a prédit Belmadi. Ce dernier ne s'est contre toute attente aucunement inquiété sur l'état de santé du défenseur Bedrane, notant que le joueur «sera soumis à de profonds examens dans les heures qui viennent». Ce n'est pas tout. Belmadi est revenu sur la pelouse du stade Miloud Hadefi, expliquant que «l'état du gazon est acceptable». «Le terrain ne nous a pas constitué une quelconque entrave», a-t-il indiqué, appelant tout de même «à son amélioration encore plus». Le contrat, le liant avec l'Équipe nationale est, selon Belmadi, avant tout, «moral». «Mon nouveau contrat sera ratifié dans le plus proche avenir», a-t-il fait savoir, soulignant ses ambitions quant «à concrétiser d'autres exploits». «Je sens que je suis dans l'aptitude à apporter, avec l'Équipe nationale, encore plus de titres.» «Car je suis un entraîneur ambitieux», a-t-il enchaîné. «Notre objectif, à nous tous, est d'aller le plus loin possible dans la prochaine coupe d'Afrique des nations», a-t-il fait savoir, soulignant qu'«il est encore prématuré de discuter de la Coupe du monde de 2026». Cependant, a-t-il ajouté, «je me retrouve apte à améliorer encore plus l'Équipe nationale».