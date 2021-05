Mauvaise opération pour le Milan AC... Alors qu'une simple victoire suffisait pour valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, le club lombard n'a pas trouvé la solution contre Cagliari (0-0), ce dimanche, lors de la 37e journée de Série A. Sauvés par Donnarumma sur des énormes occasions de Pavoletti et Godin, les Rossoneri conservent la 3e place à égalité de points avec Naples, 4e, mais un goal average particulier favorable, et une unité de plus que la Juventus. Les hommes de Stefano Pioli ne devront pas se rater contre l'Atalanta, 2e et assurée de disputer la C1, dans une semaine, à l'occasion de l'ultime journée, pour se maintenir dans le TOP 4.