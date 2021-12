C'est fait! L'Equipe nationale algérienne A' est dans le carré d'as de la Coupe arabe des nations FIFA-2021 à Doha, au Qatar. Une victoire à l'arraché face au Maroc (2-2, 5-3 aux TAB) propulse les protégés de Madjid Bougherra dans l'avant- dernière marche avant le sacre. L'engagement était grand dans ce derby maghrébin et les Verts ont dû faire appel, en grande partie, à l'expérience du dernier rempart, Raïs M'bolhi, à celle de Yacine Brahimi, et les tours de magie de Youcef Belaïli. Ce dernier a provoqué le penalty du 1er but signé Brahimi, avant qu'il n'adresse un bolide en pleine lucarne et réussir son tir au but. Et c'est surtout le but du natif d'Oran qui a fait la Une des médias, algériens et étrangers et le buzz sur les réseaux sociaux. Servi au milieu de terrain, il enchaînait contrôle orienté et reprise de volée à plus de 40 mètres du but marocain. Avancé, Zniti ne pouvait que constater les dégâts. Un but que Belaïli a dédié, surtout, à son «complice», Baghdad Bounedjah, ménagé après sa blessure face à l'Egypte, lors du précédent match. Malgré l'égalisation marocaine à 2 reprises, les Algériens n'ont pas cédé. Ils étaient cuits physiquement, certes, face à de percutants marocains, mais la rage de vaincre affichée a comblé toutes les défaillances tactiques. La défense fonctionnait comme une montre suisse, avec un axe central composé de la «révélation» Tougaï, et «la force calme», Bedrane. Sur les côtés, Chetti et Benayada fermaient tous les espaces, en appliquant à la lettre les consignes de Bougherra. Au niveau de la zone médiane, ce n'était pas une assurance, notamment en 1ère période. Bendebka, véritable rouleau compresseur, ne trouvait pas l'aide qu'il fait de la part de Mrezigue, dépassé par la cadence du jeu imposée.

Bougherra a constaté cela et renforcé cette zone par Draoui, dès le retour des vestiaires. Celui-ci, et contrairement au précédent match face à l'Egypte, a apporté le plus escompté dans la récupération et la relance. En attaque, Zerrouki, remplacé à la mi-temps, ou encore Boutmen, aligné en seconde période, n'offraient pas les solutions à Belaïli et Meziani. Obligés de passer par la fatidique séance des tirs au but, les Algériens ont réalisé un carton-plein, par Belaïli, Bendebka, Bedrane, Benayada et Tougaï, au moment où leur dernier rempart, M'bolhi, a stoppé la sentence d'El Berkaoui, offrant la qualification aux siens. Mercredi, ce sera un autre match, cette fois-ci, face au pays hôte, qui va mobiliser tous les moyens pour passer en finale et marquer de la plus belle des manières cet évènement. Bougherra est appelé à revoir sa copie pour présenter la meilleure équipe possible et espérer rencontrer, dans la dernière étape, l'Egypte ou la Tunisie, qui s'affronteront dans l'autre demi-finale.