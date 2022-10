Pour une surprise, c'en est incontestablement une. La réunion extraordinaire de l'Assemblée générale des actionnaires de la JS Kabylie, jeudi dernier, a apporté de grandes prémices d'une réconciliation entre les deux parties en conflit au sein de la direction du club. La réunion a en effet regroupé, autour d'une même table, l'ex- président Cherif Mellal et l'actuel responsable Yazid Iarichane. Outre les déclarations conciliantes des deux personnes, l'Assemblée générale a été consacrée à l'ouverture du capital du club afin, explique-t-on, de permettre au club de renflouer ses caisses et affronter les difficultés liées à la participation du club à la Champions League. En fait, la participation des deux personnages à l'Assemblée générale est un indicateur suffisant que l'on se dirige vers la réconciliation entre les deux parties. Dans son intervention, l'actuel président Iarichane s'est dit ouvert à toute initiative qui pourrait apporter un plus à la JSK. Il précisera aussi que les portes du club sont ouvertes à toutes les bonnes volontés. Pour sa part, même encore sous l'effet émotionnel de son éviction, comme il l'avait bien signifié, Cherif Mellal a appelé à l'union de tous les supporters du club pour que la JSK retrouve son lustre. Mellal insistera toutefois sur l'impérieuse nécessité d'aller immédiatement à l'ouverture du capital de la SSPA, afin de permettre à toutes les bonnes volontés d'intégrer le club.

À noter que dans cette optique justement, les deux parties ayant pris part à l'Assemblée générale ont avalisé à l'unanimité l'intégration de Chelloul Mohamed dans le cercle des actionnaires du club. Il s'agit, pour ceux qui ne le connaissent pas, du propriétaire de l'hôtel «Le relais vert» situé dans la capital. Chelloul est très connu et très apprécié des supporters pour sa présence inconditionnelle auprès de la JSK par un sponsoring se déclinant par des séjours dans son établissement et des apports financiers lorsque le club est dans le besoin. Aussi, cette intégration d'un nouvel actionnaire laisse apparaître des signes d'une prochaine ouverture du capital du club.

Une éventualité qui a été reportée à chaque fois depuis plusieurs années. Pour rappel, notons que les deux parties, l'ancien président Cherif Mellal et l'actuel Yazid Iarichane sont entrées dans un conflit ouvert via des déclarations allant même jusqu'à des actions en justice. La situation déplorable a fini d'ailleurs par entraîner beaucoup de supporters dans son sillage tandis que l'impact sur les joueurs a été catastrophique. L'instabilité aura en effet causé la baisse de rendement des joueurs avec des résultats lamentables en début de saison. Ce qui a contraint la direction à se séparer des services d'un entraîneur de haut niveau, José Riga qui a été remplacé par Abdelkader Amrani, un autre connaisseur du football algérien. Ce dernier réussit pour l'instant son pari de renouer avec les bons résultats avec une qualification largement méritée à la phase des poules de la Champions League africaine outre les bons résultats réalisés dans le championnat.