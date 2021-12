Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Charaf-Eddine Amara, a déclaré jeudi que l'Equipe nationale disputera 2 matchs amicaux: le samedi 1er janvier face à la Gambie et le mercredi 5 janvier devant le Ghana, lors du stage précompétitif prévu à Doha (Qatar), en vue de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 février). «Nous avons finalisé le programme de préparation de l'Equipe nationale pour la CAN-2021, avec au menu deux matchs amicaux à Doha: le 1er janvier face à la Gambie et le 5 janvier devant le Ghana. Le stage se poursuivra jusqu'au 6 janvier, alors que le départ pour Douala est prévu le 7 janvier», a indiqué le premier responsable de la FAF, dans un entretien accordé à la télévision nationale depuis Doha, où il se trouve pour assister à la Coupe arabe de la FIFA-2021. Charaf-Eddine Amara, confirme ainsi l'information rapportée mercredi par l'APS, à propos des deux adversaires en amical des Verts, dans le cadre de la préparation pour la CAN-2021. Qualifiés pour la prochaine CAN -2021, la Gambie, évoluera dans le groupe F, en compagnie de la Tunisie, du Mali, et de la Mauritanie, tandis que les Black Stars ghanéens sont logés dans le groupe C, avec le Maroc, les Comores, et le Gabon. La première étape de préparation des Verts, sera entamée durant la troisième semaine du mois de décembre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. L'effectif retenu pour prendre part à la CAN-2021, sera au grand complet à partir du 27 décembre, jour du départ pour Doha. Le choix de se préparer à Doha avait été déjà adopté avant la dernière CAN-2019 en Egypte, remportée par l'Algérie. Les Verts avaient disputé deux tests amicaux avant leur départ au Caire: face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2). L'Algérie, tenante du trophée, évoluera dans le groupe E, en compagnie de la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire. Les Verts entameront la défense de leur titre, mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).