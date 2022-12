Avec la manière. Portée par un très grand Mbappé, double buteur et passeur décisif, et un Olivier Giroud en mode record, la France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 en battant (3 à 1) la Pologne de Lewandowski au stade Al-Thumama de Doha. C'est le troisième quart de finale de Coupe du monde de suite pour les Français. Au -delà du résultat, les Français se rassurent encore plus avant les quarts. La France affrontera en quarts le vainqueur du match entre l'Angleterre et le Sénégal, disputé dans la soirée. Après s'être parfois fait peur, ils ont été mis sur la bonne voie par Giroud avant la mi-temps. Lancé par Mbappé, Giroud a ouvert le score à la 44e minute et dépasse désormais Thierry Henry au classement des buteurs français. Mbappé a signé un superbe doublé (74e, 90+1) et porte son total à 5 buts dans le tournoi. Robert Lewandowski a réduit la marque sur penalty dans le temps additionnel (90'+9). Kylian Mbappé, la superstar de l'équipe de France et du Paris SG, a pris seul les commandes du classement des buteurs de la Coupe du monde à la faveur de son doublé face à la Pologne. En inscrivant deux des trois buts de la victoire des Bleus en huitième de finale face à la Pologne (3-1), le prodige bleu passe à 5 buts depuis le début de la compétition. Il est aussi impliqué sur 7 des 9 buts des siens (cinq buts, deux passes décisives) dans ce Mondial. Kylian Mbappé est le premier joueur de l'histoire à inscrire 9 buts en Coupe du monde avant ses 24 ans. Mbappé, 23 ans seulement, est devenu dans le même temps le 7e meilleur réalisateur de l'histoire de l'équipe de France, avec 33 buts en 63 sélections, un de plus que Zinedine Zidane (31 buts en 108 sélections). En Coupe du monde, il en est à 9 buts en deux éditions (quatre en 2018, cinq à ce stade de la compétition cette année au Qatar). Seul Just Fontaine dans l'histoire des Bleus a fait mieux (13 buts lors de la seule Coupe du monde 1958 en Suède, record absolu). Lloris, l'autre «recordman» du jour avec sa 142e sélection et son 17e match en Coupe du monde, s'est lui parfois montré, moins rassurant mais a été précieux. Cette victoire permet du même coup d'évacuer deux douloureux souvenirs pour la bande à Deschamps: le choc de l'élimination au même niveau face à la Suisse lors de l'Euro-2021, et celui plus lointain de la défaite face à ces mêmes Polonais lors du match pour la 3e place du Mondial-1982.