Que se passe-t-il vraiment dans la sphère du football algérien au point où un club plus «favorisé» que d'autres. Sinon comment expliquer ce qui vient de se passer au sein du prestigieux et historique club algérois, le Mouloudia d'Alger! La situation que connaît le MCA est bien la même que celle qu'ont passé auparavant d'autres clubs algériens, mais sans jamais que celle-ci ne nécessite l'intervention de pas moins de deux ministres, d'un wali, du directeur général de la plus riche Société nationale, des comités de supporters et d'anciens joueurs! Le constat est le suivant: depuis le départ du coach Abdelkader Amrani, le Mouloudia est sans coach principal. Le président du conseil d'administration Abdenacer Almas a dû démissionner pour répondre aux exigences de certains supporters au moment où la Sonatrach a décidé de nommer Amar Brahmia en lieu et place d'Almas à la présidence du CA. S'ensuit alors une autre contestation des supporters contre cette nomination. Et cela se passe au moment où les joueurs n'ont pas encore vu leur situation financière régularisée et pourtant il s'agit de la plus riche société nationale! Et suite à la réaction de certains supporters, on apprend par un communiqué officiel du club qu'«une rencontre avec les représentants des différents présidents comités de supporters ainsi que d'anciens joueurs a été tenue au siège du ministère de l'Energie et des Mines. Les ministres de l'Energie et des Mines, de la Jeunesse et des Sports, le wali d'Alger et le P-DG de Sonatrach ont participé à la rencontre.». La même source annonce qu'après un débat constructif, plusieurs points ont été retenus. Concernant le centre d'entraînement de Zéralda, toutes les situations administrative et financière ont été finalisées par la Sonatrach et le wali d'Alger a invité les représentants des supporters et les anciens joueurs, ainsi que la Sonatrach à une séance de travail, hier, en vue d'arrêter le calendrier des travaux. Concernant la fusion entre la SSPA/MCA et le GS Pétroliers, l'opération a été entamée et se poursuivra en relation avec les différents secteurs et autorités concernées. Pour la gestion de la SSPA, il a été convenu la mise en place d'un groupe ad-hoc entre la Sonatrach et les représentants des supporters pour la participation à la gestion du club. Infrastructure de base, le stade de Douéra a été proposé par les différents comités des supporters et anciens joueurs comme un stade propre au club. Cette demande fera l'objet d'examen. Par ailleurs, le wali d'Alger a accepté d'étudier la possibilité d'octroi de boutiques de vente d'articles sportifs propres au Mouloudia et un local pour abriter un musée», a conclu le communiqué du MCA. Sur ces derniers, on constate que la situation que traverse le MCA est des plus banales, puisque la majorité des clubs souffrent des mêmes problèmes, sans qu'une telle intervention de plusieurs ministres, responsables et le wali n'ait vu le jour. Ce constat montre bien qu'il y a un certain «deux poids, deux mesures» qui est appliqué par des responsables «politiques» pour de simples problèmes de gestion que connaît une simple équipe censée être un club «professionnel». Et pour citer un exemple de ces deux poids, deux mesures, on ne prendra comme exemple que celui d'un club aussi prestigieux qu'historique, à savoir la JS Kabylie. Devant la crise financière que connaît le club kabyle, comme d'ailleurs, tous les autres clubs algériens de l'élite, pour rester avec ceux-là: des supporters (Association des amis du club) ont cotisé pour payer la note de l'hôtel où l'équipe kabyle s'était domiciliée lors de son dernier déplacement dans le cadre de la coupe de la CAF. Et la somme récoltée est bel et bien en devises. Or, au Mouloudia d'Alger, on «paie» pratiquement les supporters en répondant à toutes leurs exigences. À quoi rime, donc, une telle différence de traitement entre clubs algérien dits «professionnels»?...