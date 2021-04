«Nous sommes désolés pour les relayeurs de la flamme [...] mais nous ne ferons pas le relais de la flamme sur les routes publiques de la ville d'Osaka», a déclaré à des journalistes le gouverneur d'Osaka, Hirofumi Yoshimura, hier, en s'appuyant sur l'augmentation des cas Covid-19 dans la région. «Nous allons discuter avec les organisateurs de Tokyo-2020 pour voir s'il y a d'autres possibilités», a-t-il ajouté. Seiko Hashimoto, présidente du comité d'organisation des Jeux, a précisé, lors d'une conférence de presse, que le sort de l'étape d'Osaka pour la flamme olympique était toujours en discussion. «Nous voulons parvenir à une conclusion dès que possible, mais les discussions se poursuivent», a reconnu l'ancienne patineuse de vitesse avant de souligner: «Nous devons faire preuve de souplesse afin de pouvoir nous adapter aux événements qui changent.» Depuis le départ du relais de la flamme olympique, le 25 mars à Fukushima (Nord-Est), les règles sont très strictes pour limiter les rassemblements tout au long du parcours qui doit s'étaler sur 121 jours et traverser Osaka les 13 et 14 avril.