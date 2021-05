La Supercoupe de la CAF, programmée, vendredi prochain, à Doha, au Qatar, se déroulera dans un environnement biologiquement contrôlé, également appelé «bulle sanitaire». La rencontre opposera les vainqueurs de la Ligue des Champions de la CAF 2019-2020, Al Ahly (Egypte), aux vainqueurs de la coupe de la Confédération, à savoir Renaissance sportive de Berkane (Maroc), au stade Jassim Bin Hamad de Doha. Compte tenu de la situation pandémique, les équipes et les officiels concernés par le match seront maintenus dans une «bulle sanitaire» dès leur arrivée sur le territoire qatari. Par conséquent, le match se jouera à huis clos et les contacts avec des personnes externes à la bulle seront interdits avant le match. C'est la première fois depuis le début de la pandémie, l'année dernière, que la CAF adopte une bulle sanitaire complète pour un match. Avec pour objectif de «réduire les contacts et endiguer au maximum les risques d'infection». Durant l'événement, les personnes concernées devront rester «exclusivement dans l'environnement domestique». Doha, la capitale du Qatar, avait accueilli les deux éditions précédentes de la Supercoupe de la CAF et sera à nouveau l'hôte de l'édition 2020. Cette Supercoupe est un match annuel qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de la coupe de la Confédération. La première édition s'est tenue en 1993 entre le vainqueur de la coupe d'Afrique des Clubs Champions

(désormais connue comme la Ligue des Champions de la CAF) et le vainqueur de la coupe d'Afrique des Clubs vainqueurs de coupes. Depuis 2004, elle oppose les vainqueurs de la Ligue des Champions de la CAF et de la coupe de la Confédération de la CAF.