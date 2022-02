TMC diffusera, ce soir, à 20h la rencontre pour le titre entre les Lions de la Téranga de Sadio Mané, tombeurs en demi-finale du Burkina Faso, et les Pharaons de Mohamed Salah, bourreaux du Cameroun aux tirs au but. Le match sera retransmis en codiffusion avec beIN Sports, diffuseur de l’ensemble de la compétition. Habituellement aux commandes des matchs de l’équipe de France, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires, TMC étant la propriété du groupe TF1. Pour les Algériens, ils peuvent suivre cette affiche et dernière rencontre du tournoi sur la chaîne terrestre (Programme national).