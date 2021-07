Si pour le Danemark, cet Euro 2021 a débuté comme un cauchemar, avec le malaise cardiaque de Christian Eriksen et deux défaites face respectivement à la Finlande et la Belgique, la machine danoise s'est lancée sur le troisième match de poule pour arracher un ticket pour les 8es de finale. Irréprochable depuis le début de la compétition de par son abnégation, sa solidité défensive et puissance offensive, le Danemark a déjoué les pronostics et s'est hissé dans le dernier carré. L'outsider danois semble ainsi petit à petit revivre son rêve du sacre face à l'Allemagne le 26 juin 1992. Mais si le rêve est permis, il faut rester réaliste. En face se dresse une redoutable équipe anglaise qui vient tout juste de piétiner l'Ukraine (4-0) en demi-finale. Si le premier tour des Anglais a été plutôt mitigé, les hommes de Gareth Southgate se subliment dans cette phase à élimination directe. Jordan Pickford est toujours invincible (aucun but encaissé dans cet Euro), Raheem Sterling est dans une forme étincelante, sans oublier la solidité de Harry Maguire et l'adresse de Luke Shaw, déjà auteur de trois passes décisives. Le grand retour du capitaine Harry Kane a également de quoi inquiéter les hommes rouges et blancs. Muet au premier tour, l'attaquant de Tottenham était la cible des critiques. Mais son but inscrit contre la Mannschaft et son doublé face à l'Ukraine ont rapidement remis les pendules à l'heure et affirmé son statut d'homme fort de cette équipe. Comme si cela ne suffisait pas, l'Angleterre jouera à domicile et aura le soutien de ses supporters. Désireuse de remporter un titre depuis cette Coupe du monde gagnée en 1966. Un demi-siècle plus tard, la bande à Southgate semble on ne peut plus motivée pour gagner le titre. On voit difficilement cette finale leur échapper. Notre pronostic pour cette rencontre va donc pour l'Angleterre: victoire sans encaisser de but! Notre partenaire, Barrière Bet, propose une cote à 2,12.