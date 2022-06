La Fédération internationale de judo (FIJ) est prête à accompagner son homologue algérienne (FAJ) dans l'organisation éventuelle d'une compétition mondiale dans cette discipline au vu du potentiel «très intéressant» dont dispose l'Algérie en matière d'infrastructures sportives, a déclaré à l'APS le secrétaire général de la FIJ. «L'Algérie est une grande nation de judo.

Elle dispose aussi d'équipements sportifs très intéressants qui lui permettent de postuler à l'organisation de grands évènements en judo, comme ce fut le cas récemment avec le championnat d'Afrique à Oran», a déclaré Jean Luc Rougé. Présent au cours de ce rendez-vous continental, qui s'est déroulé du 26 au 29 mai et que l'Algérie a organisé pour la première fois depuis l'an 2000, l'ancien Champion du monde français de judo n'a pas tari d'éloges sur la FAJ. «J'estime que l'organisation a été parfaite. Le championnat d'Afrique s'est déroulé dans de très bonnes conditions.

La FIJ fixe toujours certains critères en matière d'organisation, et j'estime que la partie algérienne a répondu à la lettre à ces critères», a-t-il témoigné. Cela a poussé le secrétaire général de la FIJ à accueillir, d'ores et déjà, favorablement toute éventuelle candidature de l'Algérie pour abriter des compétitions mondiales en judo, ajoutant que la FAJ peut, par exemple, se proposer pour organiser le Championnat du monde junior comme première étape. Évoquant le championnat d'Afrique, qui s'est déroulé au Centre des conventions «Mohamed-Benahmed» d'Oran et qui a connu une domination copieuse des judokas algériens aussi bien en individuels que par équipes, Rougé a estimé que cette épreuve a constitué «une très bonne répétition pour les responsables du sport algérien en vue de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM)», prévue du 25 juin au 6 juillet prochains. «Ce championnat d'Afrique de judo a été une bonne préparation pour les JM. Je peux avancer, sans risque de me tromper, que l'Algérie est fin prête pour le rendez-vous méditerranéen qui sera sans doute un événement de taille pour les pays des deux rives de la Méditerranée», a-t-il encore dit. Évoquant le niveau technique du championnat d'Afrique, cet ancien champion d'Europe et de France à plusieurs reprises, a estimé qu'il a été «très correct», faisant remarquer au passage «un net progrès du niveau du judo africain». Cette impression conforte la FIJ dans son plan de développement de la discipline un peu partout dans le monde, selon son secrétaire général, qui a mis en valeur le rôle du centre d'entraînement ouvert par son instance à Budapest (Hongrie) dans ce processus de développement du judo. Sur un autre registre, Jean Luc Rougé a mis en valeur le rôle des deux membres algériens au sein du comité exécutif de la FIJ, à savoir Mohamed Meridja et Salima Souakri, «qui apportent énormément à notre instance de par leur longue expérience sur les tatamis», s'est-il félicité.