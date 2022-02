La Fédération internationale de football association (FIFA), dans un message de condoléances signé par son président, Gianni Infantino, a rendu un vibrant hommage au légendaire footballeur et combattant de la liberté, Abdelhamid Zouba, décédé le 3 février dernier à Alger. Au-delà du parcours rempli de feu Abdelhamid Zouba en tant que joueur de nombreux clubs, d'international au sein de l'équipe du FLN puis d'entraîneur et de sélectionneur à succès, la FIFA écrit: «Personnalité du football algérien, son héritage et ses réalisations, sur et hors du terrain, ne seront pas oubliés et il nous manquera beaucoup.». «Au nom de la communauté internationale du football, je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie à la Fédération algérienne de football, ainsi qu'à la famille, aux amis et aux proches de Abdelhamid.

Nos pensées sont avec vous tous. Nous espérons que ces souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de réconfort en cette période difficile», conclut la lettre de Gianni Infantino. Abdelhamid Zouba, né le 2 avril 1935, avait débuté sa carrière de footballeur au sein de l'ASSE, le club de son quartier de naissance. Il a ensuite embrassé une carrière de professionnel en France au sein du club de Niort (1955-1958), avant de rejoindre la glorieuse équipe de football du FLN.

Après l'indépendance, il a joué dans plusieurs équipes, avant de raccrocher les crampons et embrasser la carrière d'entraîneur. Il décida de mettre fin à sa carrière de joueur au terme de la saison 1968-1969 alors qu'il portait le maillot de l'USM Bel Abbès.

Comme entraîneur, Abdelhamid Zouba avait dirigé la barre technique de plusieurs clubs en Algérie et à l'étranger. Il avait connu son heure de gloire en menant le MC Alger vers un triplé historique en 1976: Championnat - coupe d'Algérie - coupe d'Afrique des clubs champions, actuelle Ligue des Champions. Il avait figuré au sein du staff technique de l'Équipe nationale en tant qu'adjoint ou sélectionneur à 4 reprises: 1969-1971 (adjoint), 1982, 1996, et 2001.