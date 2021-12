La Coupe arabe FIFA-2021 a débuté et beaucoup se posent encore de nombreuses questions à son sujet. L'invincibilité de l'Algérie inclut-elle ces rencontres? Les décomptes de buts internationaux compteront-ils les réalisations en Coupe arabe? Quel impact aura la compétition sur le classement FIFA? Et voilà que l'instance internationale a apporté des éléments de réponses. Celle-ci a transmis deux courriers aux Confédérations et associations membres concernant l'impact de la participation des sélections nationales à la Coupe arabe sur le classement mondial, ainsi que le point sur les questions disciplinaires, suite à la participation à cette compétition. Concernant le premier point, la FIFA affirme que les matchs - et notamment leurs résultats - des équipes ayant pris part à la compétition préliminaire et/ou qui participent à la compétition finale de la Coupe arabe seront pris en compte dans la méthode de calcul utilisée pour le classement. La pondération appliquée sera celle d'un match amical disputé en dehors des fenêtres prévues par le calendrier international. Cette pondération («I») est actuellement fixée à 5. Il convient de noter que les matchs joués dans le cadre de la Coupe arabe ne seront pas comptabilisés pour le classement de novembre qui est sorti le 19 novembre 2021, mais pour le classement de décembre. La FIFA a joint un document détaillé sur la révision du classement en question, rappelant le processus mis en place pour le calcul des points selon la méthode baptisée «SUM», un algorithme développé spécifiquement pour le classement en incorporant certaines exigences de l'instance internationale. Pour ce qui est du second point, la FIFA a transmis une circulaire (n°09) le 2 décembre dernier, qui est une mise à jour de la circulaire n°08 (Questions disciplinaires) envoyée le 23 novembre, ainsi qu'un rappel des aspects disciplinaires en vigueur concernant les avertissements et exclusions dans le cadre de la compétition finale. Durant la compétition finale, les cartons jaunes uniques sont annulés à l'issue des quarts de finale. Si un joueur ou un officiel d'équipe reçoit 2 avertissements lors de 2 matchs différents, il est automatiquement suspendu pour le prochain match de son équipe. Enfin, si un joueur ou un officiel d'équipe reçoit un carton rouge (direct ou indirect), il est automatiquement suspendu pour le prochain match de son équipe. D'autres sanctions (suspensions supplémentaires, amendes, etc.) peuvent en outre être imposées. Et conformément à l'art. 65, du Code disciplinaire de la FIFA, «toute suspension de match consécutive à une exclusion n'ayant pu être purgée par le joueur concerné pendant la Coupe arabe (élimination ou dernier match dans la compétition) est reportée au prochain match officiel de l'équipe représentative».

En revanche, une suspension de match consécutive à une accumulation d'avertissements adressés à un joueur lors de matchs différents de la Coupe arabe n'est pas reportée à une autre compétition.