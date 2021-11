La FIFA et la CAF ont signé un protocole d'accord historique qui marquera le début d'une nouvelle ère pour le développement de l'arbitrage professionnel en Afrique, a indiqué l'instance africaine. Le protocole d'accord a été signé par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et celui de la CAF, Patrice Motsepe au Caire, en Egypte, lors de la 13e Assemblée générale extraordinaire de la CAF. Le point d'ancrage de l'accord est Arbitrage «Star Project», une initiative qui vise à produire des arbitres de classe mondiale issus du continent africain et à contribuer également au développement des arbitres dans les 54 associations membres de la CAF, précise l'instance continentale. Infantino a déclaré: «L'arbitrage est un élément si important du football. Nous devons professionnaliser et élever le niveau de l'arbitrage en Afrique et nous assurer d'avoir des arbitres qui sont dans les meilleures conditions. Ce protocole d'accord historique n'est qu'un exemple de la façon dont la FIFA et la CAF peuvent travailler ensemble pour élever les normes des différents aspects du football sur ce grand continent.» Motsepe, quant à lui, a fait savoir: «L'Afrique se lance dans un voyage qui verra ce continent jouer un rôle très important dans le football mondial. Nous sommes clairs, l'Afrique doit être la meilleure et doit produire les meilleurs joueurs, administrateurs et arbitres. Nous voulons voir des arbitres africains officier lors des phases finales de la Coupe du monde et nous voulons voir nos officiels de match exceller. Nous soutenons pleinement le talent que nous avons en Afrique et la qualité des arbitres. Avec ce partenariat avec la FIFA, nous prenons des mesures concrètes pour aller dans cette direction audacieuse.» Le président de la Commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, a présenté le programme «Star Project» lors de l'AGEX en déclarant: «La FIFA se consacre à soutenir les stars de l'arbitrage africain d'aujourd'hui, mais aussi à développer les stars de l'arbitrage de demain. Pour y parvenir, la FIFA et la CAF souhaitent identifier 24 meilleurs candidats de toute l'Afrique, hommes et femmes, pour participer à ce projet. Nous sommes convaincus que ces arbitres non seulement professionnaliseront davantage l'arbitrage en Afrique, mais qu'ils donneront également quelque chose en retour aux jeunes arbitres de leur association membre, afin qu'ils puissent devenir eux-mêmes des instructeurs.»