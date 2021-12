Contrairement à la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel, celle de la Fédération française de football a décidé de réagir avec une grande fermeté par rapport aux débordements survenus lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, définitivement arrêté le 17 décembre dernier. Ainsi, ce lundi, l'instance a retenu la responsabilité des deux clubs, qui ont tous les deux perdu ce match! Alors que les deux équipes sont éliminées de la compétition, l'OL risque «la mise hors compétition de la coupe de France, assortie du sursis, à compter de l'édition 2022-2023», dans l'hypothèse de nouveaux incidents avec ses fans entraînant l'arrêt définitif d'une rencontre. De plus, le parcage visiteurs sera fermé pour tous les matchs de Lyon, en Ligue 1, jusqu'au terme de cet exercice. De son côté, le PFC ne pourra pas évoluer à Charléty lors de ses 5 prochains matchs officiels. Enfin, des amendes ont été distribuées: 52 000 euros pour Lyon, qui doit également rembourser les frais liés à la réparation des sièges dégradés par ses supporters, et 10 000 euros pour le Paris FC.