La JS Kabylie renoue avec les victoires et entame, ainsi, une seconde manche de la course au championnat avec une bonne prestation. Une victoire sur la plus petite marge, mais aux grandes retombées sur le moral des troupes. Un but signé Mouaki a, en effet, consacré la domination sur un adversaire qui n'a pas démérité pour autant. Bien au contraire. L'O Médéa a failli remettre les pendules à l'heure à maintes reprises, n'était-ce le gardien de la JSK, Azzedine Doukha, qui a bien préservé les filets contre les attaques de l'adversaire. En fait, la victoire de ce vendredi aura également permis aux Canaris d'améliorer leur classement.

Après une longue période passée au milieu du tableau, les camarades du nouveau maestro de la zone médiane, Salim Boukhenchouche, ont pu remonter jusqu'à la 5e place, à seulement 5 points du leader, le CR Belouizdad. Une remontée qui les rapprochent également du premier carré et une place qualificative pour les compétitions africaines quant à la prochaine saison. Au coup de sifflet final du match, les joueurs ont fêté cette victoire avec leurs supporters, qui retrouvent leurs places dans les gradins après une longue absence pour des raisons sanitaires. Toutefois, il convient de noter que le travail de Ammar Souayah, le coach tunisien des Canaris, bien que l'amélioration soit notable, reste toujours incomplet et à parfaire au vu des supporters qui veulent revoir leur club dans sa meilleure image. Un club jouant pour les titres internationaux, mais pas pour cette année, semble leur rétorquer le sort. La JSK devra travailler dur pour arracher une participation à une des coupes africaines. La 5e place occupée actuellement est, certes, une avancée mais elle ne permet pas de se qualifier à l'international. Ce qui appelle donc un travail encore plus performant de l'entraîneur. Ainsi, dans les journées à venir, les Jaune et Vert auront beaucoup de mal à poursuivre leur lancée. La toute prochaine confrontation sera contre l'ES Sétif qui ne ménagera aucun effet pour garder chez lui le butin des 3 points. Mais, les Canaris ont un avantage, à savoir pouvoir bien préparer l'explication étant donné que la rencontre est reportée à une date ultérieure. Les joueurs de la JSK devraient, donc, aller en déplacement chercher des points chez les Sang et Or du NA Hussein Dey. Une équipe qui peine à sortir de la zone rouge en occupant actuellement la 15e place. Le secteur offensif de la JSK a vu l'apparition d'un nouveau talent. Intraitable sur le terrain, Dadi El Hocine Mouaki promet en effet un avenir radieux. C'est ce que l'on a découvert d'ailleurs lors de la dernière rencontre où ce dernier a causé d'énormes soucis à la défense adverse. Très mobile et très rapide, ce jeune joueur s'avère être un véritable finisseur. Avec, toutefois, un manque d'expérience qu'il pourra combler en étant souvent incorporé. Enfin, notons que les choses reprennent positivement au niveau de la direction du club qui a eu toutes les assurances de l'accompagnement des pouvoirs publics pour trouver des solutions aux problèmes financiers. D'ailleurs, les sponsors ont été nombreux à exprimer leur volonté de pourvoir le club en plus du versement de la prime de participation à la CAF qui a permis de payer deux mensualités aux joueurs.