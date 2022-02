Comme rapporté déjà sur ces colonnes, la direction du MC Oran a tout conclu avec le milieu de terrain, Adlène Guedioura, qui s'est engagé pour les 18 prochains mois. Le président du club, Youcef Djebbari, a indiqué que cette piste a été recommandée par l'entraîneur de l'Équipe nationale, Djamel Belmadi, lequel veut, a priori, compter sur lui lors des prochaines échéances qui attendent les Verts.

Seulement, si la qualification du joueur de 36 ans avec les Hamraoua est actée, cela prouve, une fois de plus, que la Fédération algérienne de football transgresse ses propres statuts et règlements.

En effet, tout le monde sait que le club d'Oran fait partie de ceux qui sont interdits de recrutement en raison des dettes cumulées au niveau de la Chambre de résolution des litiges (CRL).

Ces dettes s'élèvent à 21 milliards de centimes. Aussi, la FAF a démenti sur son site officiel toutes les informations relatives à la levée de l'interdiction de recrutement pour les clubs endettés. «Le Bureau fédéral n'a pris aucune décision concernant cette mesure et la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) continuera à appliquer la réglementation en vigueur dans ce sens», a-t-elle rapporté. La direction du MCO compte demander une dérogation spéciale de la part de la FAF au profit du joueur afin de lui permettre de renouer avec la compétition pour éventuellement servir la sélection nationale. Or, aucun texte de loi ne prévoit ce cas et si l'Instance fédérale donne un avis favorable, cela constituera «une innovation» pouvant créer un bras de fer avec les autres clubs se trouvant dans la même situation que le MCO.

Et cela ne s'arrête pas là, puisque le club d'El Bahia a annoncé que le joueur, sans club depuis la résiliation de son contrat avec la formation anglaise de Sheffield Wednesday (Championship), s'est engagé pour un contrat de 18 mois. Seulement, ce contrat sera nul et non avenu. Ceci, étant donné que dans l'article 6 des dispositions réglementaires du championnat professionnel, il est clairement mentionné que «le contrat du joueur professionnel est établi pour une durée minimale de 2 ans et au maximum pour une durée de 5 ans».

À l'heure actuelle, Guedioura n'est pas encore qualifié et son nom ne figure pas sur le site de la Ligue de football professionnel. Les responsables oranais croisent les doigts et espèrent un dénouement dans cette affaire dans les meilleurs délais. Cela va-t-il se faire en transgression de la loi? Les heures à venir le diront.