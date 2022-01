Le doute planait sur la tenue du match amical Algérie - Gabon, et finalement, la décision prise est de l'annuler purement et simplement. La confirmation est venue de la Fédération gambienne, arguant cela par le fait que le groupe du sélectionneur belge, Tom Saintfiet, ne compte pas actuellement les 14 joueurs exigés au minimum pour la tenue du match. Et cette décision a été confirmée, quelques heures plus tard, par la Fédération algérienne (FAF), non sans une large indignation de sa part, dans un communiqué rendu public sur son site officiel. «Malgré tous les efforts entrepris par la Fédération algérienne de football (FAF) et les organisateurs, le match amical de préparation pour la CAN Total Energies - Cameroun 2021, entre l'Algérie et la Gambie, prévu ce samedi 1er janvier 2022 au stade du Qatar SC Stadium de Doha, n'aura finalement pas lieu», lit-on en premier. La même source ajoute que «la partie gambienne a décidé de manière unilatérale et à quelques heures de ce match d'annuler cette rencontre sous prétexte que cette sélection enregistre l'absence d'un gardien de but!». «La Fédération algérienne de football (FAF) déplore cette attitude qui fait preuve d'un grand manque de professionnalisme et de respect vis-à-vis des parties ayant tout mis en place pour la réussite de ce match de préparation, dans un pays frère qui, à travers la Fédération qatarie de football (QFA), n'a pas hésité à apporter toute l'aide et les facilitations nécessaires», ajoute-t-on. La FAF rappelle que ces difficultés d'organiser un stage, ainsi qu'un match de préparation ont été déjà évoquées par le sélectionneur national Djamel Belmadi, lors de la conférence de presse qu'il a animée jeudi dernier. «Mais cela n'a pas empêché la sélection algérienne de faire appel à un gardien remplaçant, Abderrahmane Medjadel, pour suppléer aux absences de Raïs M'bolhi et Mustapha Zeghba, et de réunir un minimum d'effectif pour disputer ce match. Aussi, la réaction désinvolte du sélectionneur de la Gambie qui n'a pas hésité à faire des annonces avant même la prise de décision officielle d'annulation, est également un acte inélégant à plus d'un titre», explique l'instance fédérale. Cette dernière annonce qu'elle fera valoir ses droits en ce qui concerne les frais engagés auprès des instances concernées, tout comme elle entreprendra les démarches qui s'imposent pour dénoncer l'attitude «désobligeante» de la partie gambienne. «Les Verts devront ainsi faire l'impasse sur cette rencontre et attendront leur prochaine sortie prévue le mercredi 5 janvier 2022, toujours à Doha, cette fois contre le Ghana, avant de rejoindre le lendemain Douala, au Cameroun», conclut le communiqué.