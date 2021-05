Alors qu'il devait effectuer une visite, hier, au nouveau stade d'Oran, l'entraîneur de l'Equipe nationale A', réservée aux joueurs locaux, Madjid Bougherra, est finalement resté à Alger. Il a été retenu par des obligations avec Djamel Belmadi et l'Equipe nationale première. Ainsi, ce sont les représentant de la Fédération algérienne de football qui ont effectué le déplacement et inspecté la nouvelle enceinte de 40 000 places, implanté à Bir El Djir. La délégation, composée de Amine Labdi, manager de la sélection nationale A, Brahim Belyacine, coordinateur de la sélection nationale A, et Aboud Salah-Bey, directeur de communication de la FAF, a été admirative devant l'évolution des travaux dans ce stade, qui touchent à leur fin. «L'essentiel des équipements du stade, tels que le terrain et les vestiaires sont fin prêts. Quelques retouches manquent encore pour que le stade soit livré, avant la date de l'éventuel match amical que la sélection A' devrait jouer dans ce stade. Une chose est sûre: s'il y aurait rencontre à la date prévue, c'est-à-dire le 16 juin, elle sera domiciliée dans cette enceinte», a assuré Salah-Bey à l'APS. Ainsi, et au train où vont les choses, cette enceinte accueillera la rencontre amicale de l'EN A', le 16 juin prochain, face à un adversaire qui n'est encore pas désigné.

Et ce nouveau stade devrait aussi accueillir les matchs de l'Equipe première, puisqu'il y a quelques mois de cela, Djamel Belmadi, et le président sortant de la FAF, Kheireddine Zetchi, y avaient effectué une visite d'inspection et s'étaient montrés admiratifs devant cette enceinte, n'écartant pas l'éventualité de voir les Verts s'y produire à l'avenir. Par ailleurs, et toujours selon Salah-Bey, cette nouvelle visite a permis d'assister à un nouveau test du réseau d'éclairage, qui, laquelle opération s'est faite, «avec succès».

«Le réseau d'éclairage installé répond parfaitement aux normes de la Fédération internationale de football», dit-il. Hier, ladite délégation a tenu une séance de travail avec le wali d'Oran avant de regagner la capitale.