La Fédération algérienne de football (FAF), a annoncé, vendredi, sa décision de reporter, à une date ultérieure, les stages pour l'obtention du diplôme CAF «B», en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. «Au regard de la situation sanitaire, la direction technique nationale (DTN), en association avec la Commission médicale fédérale de la FAF, a décidé de reporter le troisième module des stages CAF B dédiés aux ex-internationaux à une date ultérieure», a indiqué l'instance fédérale. «Dès l'amélioration de la situation sanitaire et à la première date possible, les stages de formation reprendront sous le contrôle de la Commission médicale de la FAF et du médecin fédéral», conclut la FAF.