Les déclarations de l'entraîneur de l'Équipe nationale de football, Djamel Belmadi, à la FAF-TV ont suscité des réactions des Fédérations. D'abord celle du Cameroun (FECAFOOT) puis celle de la Gambie (FGF) et entre- temps, celle de l'Algérie, qui a tenu à répondre aux deux premières, concernant cette affaire de l'arbitrage de Bakary Gassama lors du match retour Algérie-Cameroun au stade de Blida. Le 25 avril dernier, FECAFOOT a publié un communiqué dans lequel, elle indique que «dans ses déclarations (celles de Belmadi, ndlr), à la FAFTV, l'intéressé sous-entend que le résultat du match, aurait été faussé au détriment de l'Algérie par l'arbitre et une «conspiration de 2 ou 3 personnes. (...). Puis, la même fédération ajoute que «le Cameroun se réserve le droit de porter l'affaire dans les prochains jours devant la Commission d'éthique de la FIFA». Avant de menacer le sélectionneur et la FAF de poursuites judiciaires. 72 heures après ce communiqué, la FGF lui a emboîté le pas en «saisissant la FIFA et la CAF pour ouvrir une enquête et une procédure disciplinaire à l'encontre du sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, pour ses propos» tout en exigeant de la FAF de «faire un communiqué pour condamner les propos de Belmadi et ses attaques verbales à l'égard de Gassama. (...) et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'autres remarques négatives et menaces contre la personne de Gassama». D'aucuns fans des Verts et du coach Djamel Belmadi s'attendaient alors à passer la «guerre des communiqués entre les trois fédérations», mais, surprise, la FAF a publié, jeudi soir, un communiqué sur ce sujet, en indiquant que «faisant suite à la plainte de la Fédération gambienne de football (FGF), dont la Fédération algérienne de football (FAF) a été destinataire, et à travers laquelle elle exprime ses inquiétudes au sujet de l'arbitre Bakary Papa Gassama, le président de la FAF, Amara Charaf-Eddine a eu un entretien téléphonique avec son homologue gambien, Lamin Kaba Bajo.». La FAF a ajouté dans ce même communiqué que «les deux hommes ont longuement échangé sur ce sujet, où chacun a expliqué sa position vis-à-vis de ce qu'il s'est passé, notamment la partie algérienne qui a rappelé qu'elle était dans son droit le plus absolu d'introduire une réclamation relative à un arbitrage ayant pesé, selon elle, sur le résultat d'une rencontre aussi importante que celle qualificative à une Coupe du monde.». À l'issue de leurs discussions, empreintes de courtoisie, les deux présidents se sont promis d'oeuvrer chacun de son côté à apaiser la situation et à laisser les choses dans leur contexte strictement réglementaire, tout en préservant les bonnes relations qu'entretiennent depuis toujours les fédérations des deux pays», a conclu le communiqué de la FAF. Avec ces mesures d'apaisement entre les deux responsables fédéraux, il y a lieu de faire remarquer qu'ils se sont sûrement rendus compte qu'ils n'ont que polémiquer alors qu'ils ont tous les deux effectué des démarches auprès de qui de droit...