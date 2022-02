Les choses se redressent petit à petit pour la JSK. Depuis l'annonce de la démission du président du club, Yazid Yarichène à cause des grandes difficultés financières, les pouvoirs publics continuent de réagir considérant que la JSK est un grand club qui a «toujours hissé le drapeau algérien sur les stades du continent africain», comme l'a mentionné la Fédération algérienne de football, dans son communiqué. Le communiqué apportait, en fait, des éclaircissements au sujet de la prime liée à la participation de la JSK à la coupe de la CAF. Ces dernières ont, explique le communiqué de la FAF, été versées en intégralité sur le compte de la SSPA en date du 17 février, soit au lendemain de l'audience accordée par le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, aux responsables du club. L'instance fédérale précise que «le virement, fait conformément aux modalités convenues et acceptées par la direction de la JS Kabylie, a été effectué en monnaie nationale au taux de change bancaire en vigueur au jour du virement, déduction faite du montant total à régler». De son côté, ajoute la FAF dans son communiqué, «la direction de la JSK a, dans une correspondance adressée à la FAF, fait part de son acceptation des procédures et confirme la justesse et la conformité de l'opération». Par ailleurs, toujours dans le souci d'accompagner la JSK dans le processus de règlement de ses difficultés financières, la FAF a pris une autre mesure visant à alléger le fardeau des dettes qui s'accumulent. «Consciente de la nécessité de contribuer à atténuer des difficultés financières que traverse le club, la FAF a, par ailleurs, décidé de reporter l'exigence du règlement d'une dette d'un montant de 40 millions de dinars détenue auprès du club et accordée comme avance pour faire face aux besoins financiers lors de la même campagne de la coupe de la CAF. Ladite dette sera retenue par la FAF sur des entrées futures de la JSK», ajoute la FAF. Tout en soulignant la gratitude dont a fait part la direction de la JSK quant à ces mesures, la FAF a tenu à apporter des précisions au sujet de la prétendue fermeture des portes du centre de Sidi Moussa au club qui devait préparer sa dernière rencontre comptant pour la coupe de la CAF: «La FAF tient à préciser qu'elle n'a été destinataire d'aucune demande officielle de la part du club. Bien que le CTN de Sidi Moussa ait été fermé pendant cette période pour travaux, la Fédération s'est empressée, conformément aux recommandations, de l'aménager et de préparer toutes les conditions de confort pour recevoir la délégation de la JSK qui a fini par poursuivre son confinement dans l'un des hôtels de la capitale, conformément au protocole sanitaire en vigueur.» Ces mesures ont été, pour rappel, prises quelques heures seulement après la signature d'un accord pour le sponsoring avec le groupe Condor, en plus d'un autre avec l'opérateur de la téléphonie mobile Mobilis qui sont venus à la rescousse du club kabyle.