La Fédération algérienne de football (FAF) a rappelé aux médias nationaux couvrant les événements relevant de la Fédération internationale (FIFA), de la Confédération africaine (CAF) et de la FAF, notamment les rencontres de l'Equipe nationale qu' «il est strictement interdit» de diffuser la moindre image à l'intérieur des espaces où se déroulent ces événements. La FIFA, la CAF et la FAF sont les propriétaires originels - sans restriction de contenu, de temps, de lieu ni de droit - de tous les droits émanant des compétitions qu'elles organisent et de tout autre événement relevant de leur autorité. Ces droits comprennent, notamment tout type de droits financiers, de droits d'enregistrement, de reproduction et de diffusion audiovisuels et radiophoniques, de droits multimédias, de droits marketing et de promotion, de droits de propriété intellectuelle (tels que ceux portant sur les emblèmes) et de droits d'auteur - qu'ils soient déjà existants ou créés à l'avenir -, sous réserve de toute disposition stipulée dans un règlement spécifique.