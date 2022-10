La Fédération algérienne de football (FAF) a lancé un appel à candidatures national et international pour le poste de directeur technique national (DTN), a indiqué, hier, un communiqué de l’instance fédérale. Les dossiers de candidatures (dossier administratif, plan d’action et rémunération financière), devront être transmis au plus tard le 12 novembre 2022 à 23 heures 59 minutes, souligne la FAF qui précise que le traitement des candidatures s’effectuera, au siège de la FAF, du 13 au 15 novembre 2022. « Les candidats présélectionnés feront l’objet d’un entretien, sur la base de leur plan d’action, devant une commission composée d’experts de la FIFA entre le 15 et le 18 novembre 2022 », a-t-on ajouté.

Pour rappel, l’instance fédérale sous l’ère de l’ancien président de la FAF, Amara Charaf-Eddine, avait mis fin aux fonctions de l’ancien DTN, Ameur Chafik, remplacé à titre intérimaire par Taoufik Korichi. Un appel à candidatures pour le recrutement d’un nouveau DTN avait été lancé et 26 dossiers dont quelques étrangers et une dame ont été déposés, mais aucune suite n’a été donnée à ces candidatures.