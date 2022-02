Depuis quelques jours, quelque chose se tramait dans les coulisses de la Fédération algérienne de football. Des changements se préparaient, disait-on, au niveau de la direction technique nationale (DTN), que dirigeait, alors, Ameur Chafik. On parlait même d'un éventuel retour de Toufik Kourichi à la tête de cette instance.

Celui-ci, avait déjà occupé ce poste par intérim et réintégré la même instance au mois d'août dernier, en qualité de chef du département «Formation». Mais cela ne dépassait pas le stade des rumeurs, jusqu'à dimanche dernier, jour de la réunion mensuelle du Bureau fédéral. «Le Bureau fédéral a décidé de mettre fin aux fonctions du directeur technique national, Ameur Chafik, et de son adjoint Abdelkrim Benaouda. Toufik Korichi, actuel directeur de la formation, a été chargé d'assurer l'intérim jusqu'à la nomination du nouveau DTN», annonce la FAF sur son site officiel, qui fait état du lancement d'un appel à candidatures pour la nomination du prochain DTN, dont la date butoir de dépôt est fixée au 28 février. Pourtant, un peu plus tôt dans la journée, Chafik, joint pour confirmer ce qui se disait, ici et là, a répondu : «Au moment où je vous parle, je suis dans mon bureau. Rien ne m'a été notifié.» Si cela confirme une chose, c'est que cette décision de lui montrer la porte de sortie a été prise sans qu'il y ait une réunion pour évaluer le travail effectué par Chafik. Et c'est le concerné lui-même qui l'a confirmé un peu plus tard dans une déclaration à l'APS: «J'ai appris la nouvelle, assis dans mon bureau, alors que je préparais le voyage de l'Équipe nationale dames en Afrique du Sud (prévu demain, ndlr). Ce n'est guère le bon timing que d'apporter un changement à la veille d'une importante échéance». Chafik confirme avoir entendu parler de ce qui se tramait contre lui en coulisses, mais qu'il n'avait pas prêté attention à cela, en les considérant comme des rumeurs, lui qui avait établi un programme jusqu'en 2023.«Malheureusement, les vents soufflent à l'encontre de ce que les navires désirent», a-t-il regretté. Et ce sont, donc, plusieurs questions qui se posent d'elles-mêmes concernant le départ de Chafik et le retour de Kourichi. Ne fallait-il pas attendre jusqu'à la date du 28 février pour désigner carrément le nouveau DTN? Quel bilan a-t-on dressé concernant le travail de Chafik et ses collaborateurs? Sur quelle base Kourichi a-t-il été désigné d'autant plus que son dernier passage n'a pas été reluisant et qu'il est, actuellement, occupé avec les Jeux méditerranéens? Selon des sources, le choix de Kourichi a été pris par Amara avant même la coupe d'Afrique des nations au Cameroun, sur recommandation de ses proches collaborateurs. Il attendait, dit-on, juste le bon moment pour l'annoncer aux membres du BF. Et cela a été fait dimanche dernier.

Le BF n'a procédé à aucun vote, puisque la décision a été prise unilatéralement par Amara, comme le lui confèrent les statuts de la FAF. Même l'appel à candidature publié sur le site de l'instance fédérale était prêt, il y a plusieurs jours de cela. À vrai dire, sous l'ère de Amara, la FAF continue d'avancer à reculons, en faisant, chaque fois, du neuf avec du vieux. Et quel vieux!