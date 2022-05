La double confrontation amicale entre l'Équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23) et la Palestine, se jouera les 22 et 25 mai à Alger, en préparation au tournoi Maurice-Revello (Toulon/France), prévu du 29 mai au 12 juin prochain, a appris l'APS mardi auprès de la Fédération algérienne de football (FAF). Les joueurs convoqués par le sélectionneur Noureddine Ould Ali sont entrés en regroupement au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger) hier, alors que la fin du stage est fixé au 28 mai, précise la même source. Au tournoi de Toulon, les Algériens évolueront dans le groupe C en compagnie de la Colombie, du Japon, et des Comores. Les Verts entameront la compétition le 31 mai face au Japon, avant de défier la Colombie le 3 juin, puis les Comores le 6 juin. La sélection des U23 avait effectué en mars dernier un stage de préparation à l'étranger, ponctué par deux joutes amicales face à son homologue mauritanienne à Nouakchott. Lors du premier match, les Olympiques se sont inclinés face aux espoirs mauritaniens (1-0), avant de faire un match nul (0-0), lors de la seconde rencontre. Outre le rendez-vous de Toulon, les U23 préparent les qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain. La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer. Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.