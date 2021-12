En plus d'un début de saison en dents de scie, la gestion quotidienne de la JS Kabylie ne donne pas, à l'heure actuelle, totale confiance à ses supporters. Ces derniers espéraient voir les choses évoluer dans le bon sens avec l'arrivée de la nouvelle direction, mais tout semble aller dans le sens inverse. Yazid Yarichène, le nouveau président, ne cessait de lancer des promesses de redresser la barre, notamment sur le plan financier, mais une fois qu'il a pris les commandes en lieu et place de Chérif Mellal, il tarde encore à passer à la vitesse supérieure, ce qui met le club le plus titré d'Algérie en péril. Les joueurs attendent à ce que la direction mette la main à la poche pour régler une partie de leur situation financière, et la direction lance, pour sa part, des appels aux pouvoirs publics pour venir en aide au club. Depuis son arrivée, il y a quelques mois, la direction n'a pas laissé entrevoir les prémices d'un projet sportif à la hauteur du club, et c'est cela qui, d'ailleurs, a poussé Karim Ziani à quitter son poste de directeur sportif, 2 mois seulement après sa prise de fonctions. L'ancien capitaine de l'équipe nationale n'a pas apprécié la manière avec laquelle l'actuelle direction gère les affaires du club, estimant que cela ne lui permet pas de mettre en place un quelconque plan de travail. Mais son départ ne sera pas sans conséquences. En effet, Ziani n'a signé aucun contrat depuis son arrivée ni encaissé aucun sou. En ne voyant rien venir, il a laissé entendre qu'il n'écarterait pas l'idée de recourir au Tribunal arbitral des sports (TAS) pour récupérer son argent. Il aurait, selon des sources, préféré attendre, quelques jours, avant d'engager une requête dans ce sens. Et Ziani, faut-il le dire, n'est pas le seul à entreprendre une démarche pareille. Cela est aussi le cas pour le préparateur physique, Kamel Boudjenane. Ce dernier avait exercé pendant 2 mois avant de se retirer, sachant que la direction de Yazid Yarichène ne lui a fait signer aucun contrat et verser aucun sou. Contrairement à Ziani, Boudjenane a engagé un avocat qui a entamé les démarches, en notifiant, dans un 1er temps, avant de passer aux étapes suivantes. Les horizons s'annoncent obscurs dans la maison des Jaune et Vert.