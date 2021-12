Parmi les équipes qui s'illustrent de fort belle manière, depuis l'entame de la saison en Ligue 2, se trouve le RC Kouba. Le club de la capitale occupe la 1ère place au classement général, après 10 journées dans lesquelles l'équipe drivée par Larbi Hosni a récolté 25 points. La dernière victoire chez le dauphin, le MC El Bayedh, vient confirmer que les Koubéens ont toutes les ressources pour atteindre leur objectif et retrouver, en fin de saison, la Ligue 1. Mais une des ressources manque, et celle-ci est considérée comme «le nerf de la guerre», à savoir l'argent. Le président du club, Rafik Chaâbane, a beau mettre la main dans la poche, voilà qu'il estime ne plus pouvoir le faire. Il a pris rendez-vous avec les représentants de l'APC de Kouba pour que cette dernière vienne en aide au club, seul représentant de la localité en Ligue 2. Et grande fut la surprise de Chaâbane en constatant que l'enveloppe réservée au club représente à peine la moitié de ce qui était attendu. «Cela ne permet pas de régler grand-chose», aurait rétorqué le président koubéen, en colère. Il a décidé, dès lors, de se retirer, estimant que cette attitude est «un manque de considération» pour son club et ses supporters. Pour le jeune patron du Raed, sa réaction n'est pas une manière de faire pression pour que les caisses du club soient renflouées, mais une réalité. «Les joueurs se sont montrés patients jusque-là avec la direction, mais cela ne peut durer encore. Je ne peux plus supporter cette situation. Que ceux qui peuvent prendre en charge le club se présentent et je leur cède volontiers ma place», a indiqué Chaâbane. Les supporters des Vert et Blanc, qui commencent déjà à rêver de revoir leur équipe avec celle de l'élite, ne veulent pas revenir à la case départ. Ils affirment que si un obstacle pareil vient stopper la bonne marche de l'équipe, ils ne resteront pas les bras croisés, menaçant même de programmer un sit-in devant le siège de l'APC. Pour eux, le Raed a souffert et sombré pendant des années et ce n'est pas maintenant qu'il faut le laisser livré à lui-même. Selon des sources, une nouvelle réunion se prépare au niveau de l'APC avec les responsables du club pour trouver une issue à cette affaire et éviter que l'équipe dégringole.