A la JS Kabylie, la situation se corse sur tous les plans. Après leur retour d'Eswatini, pays touché par le variant Omicron du Covid-19, les membres de la délégation du club se trouvent en confinement, et leur match retour en coupe de la CAF, programmée initialement pour demain, a été reporté à une date ultérieure. Au match-aller, faut-il le rappeler, le représentant algérien s'était incliné face à Royal Léopards sur la plus petite des marges. Dans un premier temps, la direction du club avait sollicité la plus haute autorité du pays pour permettre aux joueurs de retrouver le chemin des entraînements, avant que cela ne se règle. Et voilà que la direction présidée par Yazid Yarichène a appelé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour intervenir sur l'état précaire du club et les graves difficultés dans lesquelles il se débat. Arrivé à la tête de la JSK il y a moins de deux mois en remplacement Cherif Mellal, le nouveau président du Conseil d'administration de la SSPA/JSK peine à régler les problèmes financiers du club. «Il devient aujourd'hui important, voire urgent, que les hautes autorités du pays soient au courant que le club de la Jeunesse Sportive de Kabylie, l'un des plus prestigieux clubs de football en Algérie, et qui a toujours honoré le pays dans les compétitions internationales, se trouve totalement démuni de moyens», est-il écrit dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook du club.

En pleine crise financière, la direction du club a annoncé avoir entamé les procédures de règlement des contentieux financiers légués par l'ancienne direction, relatifs à l'ex-entraîneur, le Tunisien Zelfani Yamen, et son adjoint, Beltaif Fekhri. «Pour rappel, ces entraîneurs qui ont exercé auparavant au sein du club, ont obtenu, le 11 août 2021, des décisions définitives, en leur faveur auprès de la FIFA, pour un montant de 17 millions de dinars, qui auraient pu servir au développement du club», ajoute la même source.