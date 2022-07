La machine hamraouie tourne au ralenti dans un climat émaillé de suspicions et d'inquiétude. La démission de Youcef Djebbari est suivie par le départ en congé de maladie du coach Abdelkader Amrani. Primo, il avance des problèmes de santé. Pour justifier son «faux bond» il a déposé un certificat médical attestant son invalidité quant à honorer sa présence au moins pour une semaine. Secundo, la direction du club a réagi en faisant valoir les droits du club, notamment en ce qui le lie avec ses alliés directs, les joueurs et le staff technique. Pour ce faire, elle a fait appel à un huissier de justice. Ce dernier a été chargé de suivre les préparations se poursuivant au centre équestre Antar Benchedad d'Es Senia. Ledit huissier de justice aura, à dessein non encore expliqué, pour mission principale de relever les absences. De prime abord, les premières constatations ont été concluantes, le juriste en question a eu à relever la carence de la majeure partie des athlètes et de leurs responsables directs, à savoir l'entraîneur adjoint Lotfi Amrouche et l'entraîneur des gardiens de but Lyès Benhaha. Cependant, le départ de Youssef Djebbari n'a pas totalement chamboulé la situation si ce n'est son remplacement qui constitue un véritable casse-tête chinois, faute de prétendants au poste du P-DG de la SSPA/ MC Oran. Toutefois, la direction semble maîtriser la situation. C'est du moins ce que l'on avance en soulignant que «jusque-là, la direction administrative poursuit son travail dans des conditions tant bien que mal en dépit de tous les aléas». Il s'agit essentiellement du nerf de guerre qui fait totalement défaut. Cette situation risque de s'inscrire dans la durée étant donné que les ressources financières sont frappées par une sécheresse inédite. Ce qui intrigue le plus est le fait qu'aucun dirigeant n'est habilité ni encore moins en mesure de s'aventurer dans des démarches administratives permettant de dénicher des mesures palliatives. Autrement dit, seul le P-DG de la SSPA s'octroie la dérogation lui ouvrant le droit de dénicher des sources de financement. Ainsi donc, le Mouloudia d'Oran est dépourvu de cet important moyen lui permettant de frapper fort dans ses préparations pour la saison footballistique 2022-2023. «Ce n'est en fait que le début des déboires et des démêlées», déplore- t-on, rappelant que «les compétitions entrant dans le cadre du championnat sont encore plus exigeantes». «Chacune des compétitions nécessite de grandes dépenses», a-t-on souligné. L'avenir du club suscite une véritable source d'inquiétude aussi bien chez les joueurs que chez les supporters. Comment va-t-on réagir face à cette problématique qui a frappé subitement le club? Quelles sont les mesures à prendre ne serait- ce que pour faire face à cette situation qui s'avère handicapante? Ces deux questions ne trouvent pas de réponses compte tenu de l'imbroglio qui règne. De plus, cette situation risque de se corser encore plus. Il s'agit des collaborateurs du club et de 20 joueurs qui risquent de narguer le club à tout moment. D'autant plus, ils ont eu à brandir la menace de se faire entendre en annonçant de recourir aux institutions devant leur rendre justice pour engranger leur dû. Cela survient dans une conjoncture marquée par le lâchage total dont fait preuve la citadelle de l'ouest du pays, le MC Oran, à moins d'un miracle. Dans cette expectative, l'on compte sur les subventions de l'État, chose qui ne risque pas de se concrétiser de sitôt. Face à cette situation, l'entraîneur Amrani se retrouve dans un chemin sans issue. D'une part, il est invité à lancer les premiers jalons des préparatifs, d'autre part il «refuse de se mettre à la besogne arguant le fait qu'il soit contrarié par des joueurs impatients voulant percevoir leurs paies», soulignent des sources proches du club. Concrètement, la situation n'avance aucunement malgré le démarrage boiteux. En attendant le dénouement ne serait - ce qu'un tant soit peu de la situation, la première séance d'entraînement a été guidée par le technicien Aïssa Kinane.