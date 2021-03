Dimanche dernier, le CR Belouizdad a enregistré sa première défaite de la saison en championnat. l'équipe drivée par Franck Dumas est allée s'incliner sur la plus petite des marges chez un adversaire mal en point, l'US Biskra, sur un penalty de Yedrouj en début de la seconde période. Il s'agit du 9e match sans victoire, toutes compétitions confondues, pour les Belouizdadis, ce qui a mis les supporters en colère. Ceux-ci réclament du changement, sur le plan administratif et technique. Hier, c'est le coach Dumas qui a présenté sa démission à sa hiérarchie. Son président, Charaf Eddine Amara, l'aurait accepté, en attendant qu'un communiqué soit rendu public afin de confirmer. Pour le remplacer, des sources parlent d'un coach qui a déjà travaillé au Chabab, mais le nom n'a encore pas été dévoilé. Au coup de sifflet final du match de Biskra, un groupe de supporters s'est déplacé au siège du Groupe Madar-Holding, actionnaire majoritaire de la SSPA, pour rencontrer le premier responsable et président du club, Amara. La rencontre a eu lieu, et les supporters ont demandé à leur interlocuteur de virer le directeur général, Chérif Hachichi, accusé d'être «le mal» du club. Mais Amara a coupé court en indiquant qu'il ne se passera pas des services de son bras droit. Tout juste après, un autre groupe de supporters s'est déplacé à l'aéroport Houari Boumediene, où devait atterrir la délégation belouizdadie en provenance de Biskra. La personne ciblée n'était autre que Hachichi, auquel on a demandé de partir, puisque avec lui, estime-t-on, «le club va droit vers la dérive». Mais le responsable en question a eu une réaction, le moins que l'on puisse dire, étrange. En effet, il a indiqué à ses interlocuteurs qu'il y est, et qu'il y reste. «Allez-y faire un sit-in si vous voulez mon départ», aurait-il dit, selon des témoins oculaires. Cette attitude «indigne» a provoqué la colère des supporters, et la situation a failli dégénérer, n'était-ce l'intervention des services d'ordre. Mais il se trouve que cette attitude risque de se retourner contre Hachichi, puisque nous apprenons qu'il est poussé vers la porte de sortie pour ainsi, calmer les choses. Son départ, apprend-on encore, devrait être annoncé d'un moment à l'autre.