Le chef du service Prévention de la direction de la santé, le Dr Youcef Boukhari, a indiqué que «l'ensemble du personnel médical des différents services hospitaliers a poussé un soupir de soulagement après avoir enregistré zéro cas dans la wilaya d'Oran», assurant les prises en charge médicale des athlètes, de leurs accompagnants et visiteurs lors de la rencontre sportive des Jeux méditerranéens prévus dans moins de 2 mois». Il a noté que «cet événement sera d'un apport important aussi bien pour la capitale de l'Ouest algérien qu'à l'Algérie en général». Cette rencontre internationale est d'autant plus importante que toutes les institutions, gouvernementales et non gouvernementales, se sont mises entièrement de la partie. La dernière en date est la Confédération algérienne du patronat citoyen qui a ratifié, en fin de semaine, une convention-cadre avec le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM). Les clauses de ce partenariat portent sur l'accompagnement et le soutien de l'organisation de la 19e édition de cette manifestation sportive qui se tiendra cet été dans la capitale de l'ouest du pays. Le président du COJM Oran-2022, Mohamed Aziz Derouaz, a mis l'accent sur «l'importance de cette convention dans la prise en charge de certaines activités et services dédiés à cette manifestation sportive méditerranéenne qu'abritera l'Algérie». Il a également insisté sur «l'importance que revêt cette manifestation sportive, surtout que c'est un événement rare dans notre pays». Le président du COJM a salué les efforts pour réussir cette manifestation qui sera organisée du 25 juin au 6 juillet prochains pour faire valoir les atouts dont dispose l'Algérie dans tous les domaines et sa capacité d'abriter et d'organiser des manifestations internationales de grande envergure dans le domaine sportif, et même économique. Les Jeux méditerranéens Oran 2022, et à travers leur ouverture sur plusieurs pays et peuples méditerranéens via une participation directe, la télédiffusion où les médias représentent une occasion pour les chefs d'entreprise algériens des secteurs public et privé d'accéder aux marchés extérieurs. Mohamed Aziz Derouaz a mis en valeur «l'engagement des opérateurs économiques algériens à accompagner et à soutenir l'organisation des Jeux méditerranéens, car ils représentent un événement international de grande importance nationale et contribuent à projeter une belle image de l'Algérie à l'étranger». Le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli, a réitéré «l'engagement des opérateurs économiques algériens à soutenir l'organisation des Jeux méditerranéens en plus de leur rôle national au service de leur pays et de leur peuple et de renforcement de la position internationale de l'Algérie». Il a indiqué que «la CAPC a pris contact avec le COJM et discuté des aspects de soutien au COJM en se rapprochant des entreprises algériennes pour les sensibiliser à l'importance de participer à cette initiative, dont plusieurs ont répondu favorablement et il est prévu que d'autres entreprises répondent aussi à cette initiative dans les prochains jours». Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a valorisé la signature de cet accord qui intervient pour soutenir les grands efforts de l'État visant la réussite de l'événement qui s'est manifesté par la réalisation d'infrastructures sportives de haut niveau et des installations de niveau de services en peu de temps et les actions pour le succès de la 19e édition à Oran dans l'histoire des JM. La cérémonie de signature de cette convention s'est déroulée en présence des autorités de wilaya, des responsables des entreprises économiques dans l'ouest du pays et de personnalités sportives.