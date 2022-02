Les supporters du Chabab de Belouizdad sont remontés contre leur équipe, qui a raté une nouvelle occasion d'enregistrer sa 1ère victoire en phase des poules Champions League. Après «un match nul au goût d'une défaite» chez l'ES Sahel (0-0), les Belouizdadis ont été tenus en échec a domicile par l'autre représentant tunisien, l'Es Tunis (1-1) au stade du 5-Juillet d'Alger. Pourtant, les Belouizdadis avaient entamé la partie tambour battant après l'ouverture du score de Aribi sur penalty. Les Tunisiens sont parvenus à égaliser à la 82' par Mechmoum, à la conclusion d'une action où la défense belouizdadie a montré une certaine fébrilité. Outre les critiques envers le coach Marcos Paqueta, la direction du club s'est attiré la foudre des supporters. Deux cas en sont la cause, à savoir la non-qualification de l'attaquant Ali-Mehdi Reghba et le huis clos du match de samedi dernier. Le joueur en question, signataire d'un contrat en provenance des réserves de Leicester City, n'est pas qualifié pour la LDC (lire l'article de L'Expression du 16 février 2022) et la direction du club belouizdadie faisait tout pour que cette information ne soit pas dévoilée, pour on ne sait quelle raison. Pis encore, Reghba a été retenu pour le voyage de Tunis et la mise au vert du match de l'EST avant de sauter de la liste le jour des matchs. Par là, on voulait faire comprendre que le joueur est qualifié et qu'il s'agit seulement d'un choix du coach. Ceci, avant que la liste des joueurs belouizdadis concernés par cette compétition ne soit dévoilée sur le site de la Confédération africaine de football. L'on trouve, certes, le nom de Reghba, mais aucun numéro ne lui a été attribué, puisqu'il est mentionné un zéro (0), ce que des spécialistes expliquent par une «procédure incomplète». Coincée et observant, jusque-là, un silence radio, la direction du Chabab se voit contrainte d'apporter des explications lors de la conférence de presse d'après match. L'on a expliqué qu'il s'agit d'une erreur commise par les responsables du club anglais, «lesquels n'ont pas mentionné une clause dans la transaction, ce qui a bloqué les choses». L'on a expliqué, en outre, que le Chabab a accompli toutes les procédures à temps et qu'il attend l'intervention des instances compétentes. Or, il faut savoir que dans la régulation des transferts (TMS) mis en place par la FIFA pour les transferts internationaux, le Chabab ne peut accomplir une quelconque procédure, sauf s'il a la main du vendeur (Leicester City). Que se cache-t-il derrière cette affaire? Concernant l'accès des supporters aux tribunes, la direction du Chabab avait affirmé, dans un récent communiqué, avoir saisi la CAF et que cette dernière n'a pas donné de suite favorable. Sauf que la CAF, via son représentant présent lors de la conférence de presse de Paqueta, samedi, a affirmé le contraire. «La CAF ne pouvait imposer aux autorités algériennes l'accès aux supporters. La CAF n'avait aucun mot à dire», a indiqué Abdelkader Berdja, le responsable en question.