La sélection nationale des joueurs locaux est vite rentrée dans le vif du sujet dans le cadre de son stage préparatif du côté de Tabarka, en Tunisie, avec notamment le déroulement de trois séances d'entraînements qui se sont déroulées au niveau du complexe sportif La Cigale Tabarka sports. Situé au milieu d'un environnement verdoyant et forestier à moins de dix minutes de leur lieu d'hébergement, ce site d'entraînement a accueilli les bras grands ouverts les coéquipiers de Belkhiter en présence de tout l'effectif et une vague de fraîcheur qui rompait avec la chaleur qui règne depuis plusieurs jours, a publié le site de l'instance. La séance a débuté par une causerie du coach national, Madjid Bougherra qui a présenté le programme du stage et rappelé les objectifs ainsi que les lignes directrices jusqu'au CHAN- Algérie 2022. Les joueurs sont, ensuite, conviés à des exercices d'étirement et un travail sur tapis de sol afin de récupérer de leur voyage et des rencontres disputées la veille pour la plupart d'entre eux. Puis, place à quelques tours de piste suivis d'ateliers avec ballon, avant que le staff ne libère tous les joueurs mis à part ceux du MC Alger, à savoir Abdelaoui, Ghezala, Tahar et Debbih ainsi que Dehili du Paradou AC qui ont poursuivi leurs efforts sur le terrain jusqu'à la fin de cette première séance. À ce niveau, le staff technique a travaillé de nouvelles variantes de jeu afin d'élargir la palette de solutions que devront posséder les Verts lors de la compétition du CHAN 2022. Pour ce stage de Tabarka qui se poursuivra jusqu'au 3 novembre, Bougherra a fait appel à 23 joueurs, dont 8 éléments du CR Belouizdad. Deux joueurs ont déclaré forfait pour blessures: le défenseur Khelif (JS Saoura) et l'attaquant Massinissa Nezla (JS Kabylie). Sur le sol tunisien, les «Verts» disputeront deux matchs amicaux, le premier le samedi 29 octobre face à la sélection du Mali (19h30), et le second contre le Niger, le 2 novembre prochain (19h30). Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie, et du Mozambique. Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.