Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a approuvé la démission du sélectionneur de l’Équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), Mohamed Lacette, a indiqué lundi l’instance fédérale. La démission du sélectionneur des U20 a été approuvée lors de la réunion du bureau fédéral, tenue dimanche au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), sous la conduite de Djahid Zefizef, président de la FAF et en présence de tous les membres, à l’exception de Karim Chettouf qui est convalescent. Lors de cette réunion, les membres du BF ont pris également acte de la fin de contrat des différents staffs des sélections U20 et U18. Pour rappel, l’Équipe nationale de football des 20 ans (U20) avait terminé dernier (2 pts) au tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), organisé du 18 au 24 octobre à Suez (Égypte), qualificatif à la CAN 2023 de la catégorie.