À l'issue de sa dernière étape de sa mission d'inspection en Algérie en prévision du championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN) et la coupe d'Afrique des moins de 17 ans (U17), prévus l'année prochaine en Algérie, la délégation de la Confédération africaine de football (CAF) a quitté Oran, en affichant sa satisfaction concernant les préparatifs de cette compétition continentale.

«La délégation de la CAF a inspecté le complexe sportif de Bir El Djir, notamment son stade de football de 40 000 places et le stade d'athlétisme qui sera retenu pour les entraînements des équipes évoluant

dans le groupe qui va être domicilié à Oran. Je dois dire que nos hôtes sont repartis tout en ayant une bonne impression sur la disponibilité de notre wilaya pour participer à l'organisation des deux épreuves continentales», s'est réjoui Yacine Siefi. Le complexe sportif de Bir El Djir, qui sera prochainement réceptionné en vue de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus à Oran, l'été prochain, sera doté également d'un deuxième terrain de réplique en plus de celui du stade d'athlétisme. Les travaux de réalisation de ce second terrain, en gazon naturel, seront entamés dans un mois, a encore indiqué le même responsable. La délégation de la CAF, conduite par Mbombo Seidou Njoya, président de la Commission d'organisation du CHAN à la CAF, qui était accompagnée par le président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, et les responsables des comités d'organisation locaux du CHAN et de la CAN U-17, s'est également rendue au stade d'athlétisme des «Castors» qui pourrait être exploité comme base d'entraînement «en cas de besoin'», a fait savoir le DJS d'Oran. Des structures hôtelières et sanitaires ont été également visitées par les hôtes de l'Algérie où ils ont été rassurés quant aux qualités des prestations qui seront fournies aux participants aux deux compétitions.

La capitale de l'Ouest a été l'ultime étape de la mission d'inspection des représentants de la CAF qui ont déjà visité les autres villes concernées par les deux rendez-vous, à savoir Alger, Oran, Constantine.