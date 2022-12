Le Japon essoufflé. Sa belle histoire de cette Coupe du monde 2022 se termine aux 8es de finale. La Croatie a mis fin à l’aventure du Japon, équipe surprise depuis le début de la compétition, hier, après une longue bataille et un vrai suspense. Après s’être offert le scalp de l’Allemagne et de l’Espagne en phase de poules, le Japon était bien parti pour faire de même avec la Croatie, mais le finaliste de la Coupe du monde 2018, à l’expérience, s’est qualifiée pour les quarts de finale. On attendait les premières prolongations de cette Coupe du monde 2022 : elles ont eu lieu, hier, lors du cinquième huitième de finale de la compétition, entre le Japon et la Croatie. Avec des tirs au but en prime.

Ce petit jeu-là, c’est le vice-Champion du monde en titre qui s’en est sorti. Les hommes de Zlatko Dalic ont disputé 8 matchs en phase finale lors de cette décennie et c’est la septième fois qu’une de leur rencontre va jusqu’aux prolongations. Une habitude qui leur réussit plus ou moins puisqu’ils se sont inclinés à 3 reprises au cours des exemples précédents. En effet, spécialiste des prolongations lors des grands tournois, la Croatie s’est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial en battant le Japon aux tirs au but. Vice-Championne du monde, la Croatie a fait parler son expérience lors de son huitième de finale face au Japon : elle a éliminé son adversaire asiatique aux tirs au but (1-1, 3-1 t.a.b.). Elle affrontera le Brésil ou la Corée du Sud pour une place dans le dernier carré. Certes, c’est la 4e fois, la 2e consécutive, (avec 2002, 2010 et 2018) que le Japon a atteint les 8es de finale d’une Coupe du monde. Mais les Nippons ne se sont jamais qualifiés pour le tour suivant. Les Samurai Blue s’écroulent aux tirs au but. La tradition est respectée. C’est la première fois dans ce Mondial 2022 au Qatar qu’il a fallu en arriver aux tirs au but pour départager deux équipes. En effet, si le Japon avait ouvert le score par Maeda juste avant la pause, Perisic remettait la Croatie au niveau dès le retour des vestiaires d’une superbe reprise de la tête (1-1, 55e). La Croatie s’assure ainsi de faire partie, encore une fois, du top 8 mondial au cours d’une rencontre équilibrée que les Japonais ont poussé jusqu’au bout. Cependant, les Croates ont prouvé leur maîtrise de l’exercice et en quarts de finale, ils affronteront la Seleçao de Neymar. Pour les Japonais, le résultat est cruel mais ils ont montré un visage époustouflant qui fera d’eux des adversaires encore plus redoutés.