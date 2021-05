Le président du MC Oran, Tayeb Mahiaoui, n'en revient pas dans ses déclarations en commentant le tirage au sort des quarts et demi-finales de la coupe de la Ligue professionnelle, effectué lundi dernier au siège de la FAF. Il dira: «Notre principale satisfaction est le fait de recevoir sur notre propre terrain le WA Tlemcen.» Car, a-t-il ajouté, «cela constitue un gros avantage, et pas uniquement dans la perspective d'arracher la qualification». Tout confiant, il a souligné: «Je le dis en connaissance de cause, car nos précédents déplacements à Relizane et BBA nous avaient coûtés beaucoup de frais supplémentaires. Nous aurions bien voulu éviter en ces temps difficiles. Mais là, nous serons à la maison, tout en ayant la chance d'affronter un adversaire que nous connaissons bien.» Mahiaoui ajoute que «le WAT nous connaît bien aussi». «Cela risque de nous compliquer un peu plus la tâche, surtout que nous espérons aller loin possible dans cette épreuve», s'inquiète t-il ajoutant que «cette coupe de la Ligue est qualificative pour la prochaine édition de la coupe de la CAF». «C'est pour cela que nous la prenons au sérieux. Tout ce que j'espère, c'est que ce derby se déroule dans de bonnes conditions, et que le meilleur l'emporte», a conclu le patron des Rouge et Blanc. Pour sa part, le porte-parole de la JS Kabylie, Miloud Iboud, a affirmé: «Ma modeste expérience dans le domaine du football m'a appris qu'il n'y a pas de petites équipes, encore plus dans les épreuves à élimination directe. Comme c'est le cas dans cette coupe de la Ligue.» Il a souligné, en outre: «Personnellement, j'éviterai de trop spéculer sur la qualité du tirage, notamment s'il est favorable ou défavorable. Pour nous, toutes les équipes se valent, et nous respecterons nos adversaires de la même manière, quels qu'ils soient. Notre seule appréhension, c'est la fatigue. Car nous sommes le seul club algérien à être engagé sur trois fronts.». Et d'ajouter: «Le cumul des matchs, les déplacements et le manque de temps de récupération risque de nous pénaliser à la longue.»

Pour sa part, le directeur général de l'USM Alger, Nadir Bouzenad, a affirmé: «Les objectifs de notre équipe pour la saison en cours sont déjà tracés. Il s'agit de jouer les premiers rôles en championnat. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons négliger la coupe de la Ligue.» Bouzenad souligne encore: «C'est une épreuve dans laquelle nous sommes engagés. Nous allons donc la disputer avec sérieux, pour faire honneur à notre club. Hormis l'USMA, 7 autres clubs y sont encore en lice et nous respectons chacun d'entre eux.

Tout ce que je peux ajouter, c'est le fait que le facteur chance joue un rôle prépondérant dans ce genre de compétitions.»