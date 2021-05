La Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a annoncé le lancement de la Coupe fédérale, une compétition censée « servir de préparation pour la saison 2021-2022 », pour les clubs de la Super-Division et dont le début est prévu les 18 et 19 juin prochain. « Dans le cadre de la reprise des activités et suite aux dispositions arrêtées lors de la réunion tenue le 20 mai avec les représentants des clubs de la Super-Division, nous vous informons de la mise en place de la Coupe fédérale, dont le démarrage est prévu les 18 et 19 juin prochain », indique le communiqué de la FABB. « Cette compétition servira de préparation pour la saison 2021-2022 et déterminera éventuellement les représentants algériens dans les compétitions internationales à venir », ajoute l’instance fédérale.