L'Union arabe de handball (UAHB) et l'ES Arzew ont procédé, hier, à la signature, à Oran, de la convention ayant trait à l'organisation par le club algérien pensionnaire de l'Excellence du prochain Championnat arabe des clubs champions (seniors), reporté au mois de mars 2022. La convention a été paraphée par Habib Labane, président de la Fédération algérienne de handball, en sa qualité de membre du comité exécutif de l'UAHB et le président de l'ESA, Amine Benmoussa. La cérémonie en question devait avoir lieu à la mi-juin en marge d'une visite que devait effectuer à Oran et Arzew une délégation de l'UAHB, à sa tête le président de cette instance, avant qu'elle ne soit reportée à cause de l'indisponibilité de vols causée par la pandémie de coronavirus. Face à ce problème de taille, l'UAHB a jugé utile de déléguer Habib Labane, membre de son bureau exécutif, pour procéder à la signature de la convention, officialisant l'attribution à l'ESA, l'organisation du prochain championnat arabe des clubs. La crise sanitaire mondiale a également poussé les organisateurs de l'épreuve, en commun accord avec l'UAHB, à reporter au mois de mars 2022 le déroulement de la compétition qui était prévue initialement pour octobre prochain. Le championnat arabe des clubs s'inscrit dans le cadre des évènements expérimentaux programmés en prévision de la tenue, à Oran de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) lors de l'été 2022. Dans ce sillage, «une réunion s'est tenue, dimanche dernier, au siège du Comité d'organisation des JM, consacrée aux préparatifs de l'événement arabe de la petite balle, a fait savoir la direction de l'ESA», a-t-on indiqué, expliquant que «deux salles omnisports ont été retenues pour abriter les rencontres officielles du Championnat arabe des clubs de handball». Il s'agit, ajoute-t-on, de la salle omnisports d'Arzew et le Palais des sports Hamou-Boutlélis dans le centre-ville d'Oran. Les entraînements des clubs participants devraient avoir lieu, quant à eux, au niveau des salles omnisports de Gdyel, Akid-Lotfi et Bir El Djir. L'organisation par l'ES Arzew du Championnat arabe des clubs de handball, prévu pour octobre 2021, se fera en étroite collaboration avec le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM) prévus à Oran, car il constituera une épreuve expérimentale avant Oran-2022, a indiqué le président de la formation pensionnaire de l'Excellence. «Comme la wilaya d'Oran s'apprête à accueillir la 19e édition des JM, nous nous sommes entendus avec les autorités locales, ainsi que le COJM, pour que le Championnat arabe de handball, que notre club devrait organiser l'année prochaine, soit une compétition expérimentale en vue du rendez-vous méditerranéen», a déclaré Amine Benmoussa. La candidature de l'ESA pour organiser le Championnat arabe des clubs en 2021 a, de prime abord, reçu l'accord de principe de la part de l'Union arabe de handball. Cette instance a dépêché une commission pour visiter les installations sportives et hôtelières concernées par l'épreuve avant de trancher définitivement le dossier, selon une correspondance envoyée à la Fédération algérienne de la discipline.