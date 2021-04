La commission de passation des consignes de la Fédération algérienne de football entrera en action ce dimanche, pour préparer le passage de relais entre le président sortant, Kheireddine Zetchi, et son successeur, Charaf-Eddine Amara, a annoncé samedi l'instance fédérale dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. Cette commission se compose de Mohamed Guendouz (Président de la Ligue de football de Blida), Mustapha Lokbani (président de la Ligue de football de Tlemcen) et Ahmed Khebbouz (président de la Ligue de football de Bordj Bou-Arréridj). Elle a été installée le 5 avril courant, à la fin des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance, marquée par l'approbation des bilans moral et financier du Bureau sortant, ainsi que par l'installation de deux autres commissions: de candidatures et de recours. Ces dernières ont été les premières à entrer en action, puisque c'est leur travail qui a permis d'aboutir à l'élection de Charaf-Eddine Amara comme nouveau président de l'instance, lors de l'Assemblée élective du jeudi 15 avril. A présent, c'est au tour de la commission de passation de consignes de faire son entrée en action, et «elle s'attellera à préparer les dossiers de passation, entre Zetchi et Amara, avant la séance qui les réunira prochainement, pour finaliser», a encore précisé la FAF. La date de cette séance de passation n'a pas encore été arrêtée, mais elle sera communiquée par le secrétariat général de la Fédération, juste après la finalisation du processus» a-t-on encore annoncé de même source. Pour rappel, Charaf-Eddine Amara, seul candidat en lice, a été élu à la tête de l'instance pour le mandat olympique 2021-2024, lors des travaux de l'Assemblée générale élective (AGE) tenus, jeudi soir, dans un hôtel de la capitale. Sur un total de 88 membres votants, Amara a obtenu 75 voix contre 13 non.