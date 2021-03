L'entraîneur adjoint du RC Relizane, Sebbah Benyagoub a indiqué que le staff technique a réclamé du renfort à l'occasion de l'actuel mercato, qui a commencé lundi dernier et qui se poursuivra jusqu'au 11 avril, mais son club pensionnaire de la Ligue 1 de football est toujours interdit de recrutement. «Au vu de ce que nous avons enduré lors de la phase aller, le RCR a besoin de renfort lors de ce mercato.

Personnellement, j'ai ciblé certains joueurs que je souhaite faire venir, mais tout dépendra de la capacité de la direction du club à régler ses contentieux avec les éléments ayant saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) afin de lever l'interdiction de recrutement dont nous faisons l'objet», a déclaré, à l'APS, l'assistant de Cherif El Ouezzani à la barre technique de la formation de l'Ouest du pays. Trois joueurs du «Rapid» ont vu leurs plaintes déposées auprès de la CNRL aboutir. Il s'agit de Laïchour, Goumidi et le gardien de but Belalam. Ces derniers ont rarement été alignés au sein de l'équipe d'où leur décision de recourir à l'instance en question pour avoir leur libération automatique et aussi se faire rétablir dans leur droit. Et comme un malheur ne vient jamais seul, un ex-joueur de l'équipe vient d'avoir gain de cause auprès de la CNRL, à savoir l'actuel attaquant de l'ASM Oran, Kouriba. Par ailleurs, l'ancien milieu de terrain du MC Oran s'est déclaré «satisfait» du parcours réalisé par les siens au cours de cette première manche du championnat, en parvenant à la terminer en milieu du tableau, soit l'objectif fixé avant le début de cet exercice, selon ses dires. Le RCR, qui retrouve l'élite après quatre ans passés en deuxième palier, compte un match en moins qu'il va livrer contre la JS Kabylie, aujourd'hui, à 15h à Tizi Ouzou. Le staff technique table énormément sur ce rendez-vous pour se racheter du nul concédé lors du match précédent face à l'ASO Chlef que les Relizanais ont accueilli au stade de Tlemcen en raison de la fermeture de leur stade pour la pose d'une nouvelle pelouse synthétique.