«Nous avons lancé les préparatifs pour la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens». C'est ce qu'a indiqué le président de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture et l'organisation des activités culturelles prés le comité des Jeux méditerranéens, Salim Dada. Il a ajouté que «la cérémonie, annonçant le baisser du rideau de ces joutes, sera également grandiose», soulignant qu'«elle sera différente de l'ouverture». «Le programme comprend beaucoup de belles choses qu'aime le public algérien», a-t-il expliqué. Se rapportant aux comptes rendus des médias, nationaux et internationaux, et les appréciations de la rue, Salim Dada a affirmé que «les échos nous parvenant sont merveilleux. La cérémonie, qui a été une réussite totale, était éblouissante, de haut niveau sur le plan professionnel, complet et riche sur le plan technique et artistique». «J'ai tenu ma promesse», s'est félicité Salim Dada. Optant pour la surprise, Salim Dada indique que «la cérémonie sera encore très éblouissante». Rumeur ou réalité? La participation de Dj Snake à la cérémonie de clôture continue à constituer un sujet dominant des débats, locaux et un peu partout dans le pays, enflammant les réseaux sociaux, en attendant la confirmation de l'information ou encore son...infirmation. Dans tous les cas, sa participation à la clôture plaira à plus d'un. Une chose est sûre, les autorités officielles ont pris attache avec DJ Snake. Aussi, l'arrivée de Soolking est annoncé pour prendre part à la cérémonie de clotûre. En attendant, le sport se conjugue avec le retour en force des familles dans les gradins. Nombreuses sont ces familles qui signent leur come-back dans les stades et autres salles des sports, dans une atmosphère distinguée marquant, de leur empreinte, leur participation à la réussite de cette fête d'envergure, la 19e édition des Jeux méditerranéens. Depuis le lancement de ces Jeux, des centaines de familles, accompagnées de leurs enfants et des voisins, prennent toutes les destinations menant droit vers les installations sportives abritant l'ensemble des disciplines inscrites dans les compétitions des Jeux méditerranéens. Connus pour être de fins connaisseurs du sport, ces Oranais et ces Oranaises n'attendent pas trop dans les arrêts pour se rendre au Palais des sports, salles omnisports et Centre des conventions ou encore le complexe de Tennis de Hai Salam, ex- Saint Hubert. Jusque- là, les novices diront que «ces complexes abritant ce genre de sports sont accessibles aux femmes». Force est de constater que la gente féminine a toujours été présente dans les gradins des grands stades, côte à côte avec les hommes, supportant respectueusement et sans aucune stigmatisation ni encore moins de misogynie leurs équipes favorites. Plusieurs d'entre elles gardent intacts les beaux souvenirs des années 1970 lorsqu'elles tenaient la main à leurs conjoints pour se rendre au stade d'El Hamri et apprécier les belles prestations offertes par le défunt Hadefi, Bekka et tant d'autres de sportifs imposant le respect et la bienséance de par leur stature. Idem pour les gradins de la salle omnisports du Palais des sports Hamou Boutlélis, elles ne désemplissaient pas de la présence féminine, jubilant et faisant valoir sa place dans cette société contre laquelle l'on a tenté vainement d'imposer le conservatisme et l'archaïsme. Les deux rencontres, disputées par l'Équipe nationale à Sig (dans la wilaya de Mascara) constituent une preuve vivante du retour en force de la femme dans les gradins, en plus de sa présence en force dans les Palais des sports et l'ensemble des infrastructures sportives. «C'est celle de l'Algérie qui veut vraiment avancer, avec tous ses enfants», dira t-on.