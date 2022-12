C'est la chute libre. Dangereuse est la situation dans laquelle est vouée le représentant de M'dina J'dida, l'ASM Oran. Rien n'indique le contraire tant que cette équipe peine à se tenir sur pied. Pour cause, son département offensif est frappé par la stérilité relevée à plus d'un titre. Jusque-là, l'ASM Oran n'a réussi qu'à «cueillir» difficilement cinq petits points des suites des scores de parité et subi cinq défaites. Ces résultats sont, logiquement, synonymes d'une relégation dans l'éventuel cas de leur récurrence. Ce parcours a valu au deuxième club phare de la capitale de l'Ouest de pointer à la 15e et avant-dernière place au classement de son groupe, synonyme de deuxième potentiel relégable, plongeant ainsi ses supporters dans l'inquiétude. Il n'est un secret pour personne, cette équipe, ayant fait les beaux jours du Championnat national n'a, depuis le début du championnat, pas réussi à concrétiser un petit exploit ne serait-ce que pour remonter le «moral» de ses troupes, le supporter y compris, lors des déplacements. Cette série de débâcles se répétant, fait peur pour ne pas dire inquiète au plus haut. Car, l'on craint ouvertement la chute aux abysses. Sinon comment interpréter le fait que ce club n'arrive toujours pas à scorer et de surcroît fait de lui une équipe sans âme tombée sur le bec à telle enseigne qu'il a atteint le ras des pâquerettes en évoluant sans aucun succès. Cette situation se poursuit, faisant du club asémiste traînant au bas fond de la caisse, le classement général du groupe Centre-Ouest du championnat de Ligue 2 de football. La dernière victoire qu'il a signée date du

7 mai de la saison écoulée. Ce jour- là, les Asémites ont, certes frappé fort en affrontant l'ES Ben Aknoun. Et depuis, la guigne poursuit ce club qui a échoué à domicile la semaine passée à l'occasion de la 9e journée. Les supporters peinent à dépeindre le sort frappant de plein fouet cette équipe. Ils appréhendent également le pire, notamment en ce qui concerne son devenir alors que ce club est, à prendre en compte les ambitions de ses dirigeants, donné pour le revenant parmi l'élite. D'ailleurs, ces mêmes dirigeants n'ont pas dissimulé ces ambitions en se préparant pour le championnat de la saison actuelle. Tel un coup d'épée dans l'eau, ces rêves risquent de s'évaporer à la clôture du championnat. Ainsi donc, le club de M'dina J'dida, relégué depuis 8 longues années, risque de chavirer encore plus et de se retrouver dans une division inférieure, ne reflétant en rien le riche parcours de ce club. Si cette équipe survit aujourd'hui, les supporters, eux, plaident pour la résurrection, appelant l'administration à lancer un véritable front pouvant venir au secours du club. Ce travail a, selon des sources proches du club, déjà été lancé lors des préparatifs pour l'actuelle saison. Pour preuve, plus d'une dizaine de joueurs ont, même été recrutés durant la période intersaison. L'entraîneur Hadj Merine, qui a rallié l'ASMO au milieu du championnat précédent, a également été maintenu en place. L'ASM Oran a encaissé

12 buts tandis que son département offensif a, jusque- là, inscrit 8 buts. À quand donc le réveil? De plus, son retour parmi l'élite est également synonyme de la reviviscence du club d'El Hamri, le MC Oran. Pour cause, les deux clubs se livrent fidèlement loyalement et sans coups bas ni peaux de bananes une rivalité des plus accrues en ne recrutant que les meilleurs dans leurs ossatures.